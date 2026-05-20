În România s-a încheiat exercițiul militar comun Mărășești 2026.

Militarii moldoveni s-au antrenat împreună cu colegii lor din Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, Batalionul 113 Artilerie „Bărăganul” și Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”, transmite rupor.md.

Activitățile desfășurate au fost orientate spre creșterea interoperabilității operaționale între structurile participante, dezvoltarea pregătirii operaționale și perfecționarea abilităților tactice în condiții operaționale complexe.

Antrenamentele au fost organizate în conformitate cu planul moldo-român de activități de instruire pentru anul 2026.