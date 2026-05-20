rupor.md
20 Mai 2026, 16:15
4 342
În România s-a încheiat exercițiul militar comun Mărășești 2026

Militarii Armatei Naționale au participat la exercițiul „Mărășești-2026”, desfășurat în perioada 11-20 mai la Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă Babadag din România.

Militarii moldoveni s-au antrenat împreună cu colegii lor din Brigada 9 Mecanizată „Mărășești”, Batalionul 113 Artilerie „Bărăganul” și Batalionul 3 Geniu „General Constantin Poenaru”, transmite rupor.md.

Activitățile desfășurate au fost orientate spre creșterea interoperabilității operaționale între structurile participante, dezvoltarea pregătirii operaționale și perfecționarea abilităților tactice în condiții operaționale complexe.

Antrenamentele au fost organizate în conformitate cu planul moldo-român de activități de instruire pentru anul 2026.

