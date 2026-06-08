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bani.md logobani
8 Iunie 2026, 12:50
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În România, licitația pentru construcția drumului spre Ungheni este blocată în plângeri și dispute

Compania italiană Itinera a câștigat la limită licitația pentru proiectarea și construcția sectorului de autostradă Iași – Vamă (Pod Ungheni), ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8, care va face legătura cu Republica Moldova.

În România, licitația pentru construcția drumului spre Ungheni este blocată în plângeri și dispute.
În România, licitația pentru construcția drumului spre Ungheni este blocată în plângeri și dispute.

Diferența față de principalul concurent, asocierea condusă de Construcții Erbașu, a fost de doar 0,06 puncte, informează bani.md.

Potrivit documentelor depuse la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), clasamentul final a fost extrem de strâns. Asocierea Concelex s-a clasat pe locul al treilea, la o diferență de 1,29 puncte față de oferta câștigătoare, iar grupul spaniol FCC Construccion a ocupat poziția a patra, la doar 1,30 puncte. Asocierea Far Foundation a încheiat competiția la 2,12 puncte în urma italienilor.

Licitația este acum blocată de mai multe contestații. După ce asocierile clasate pe locurile doi și trei au contestat rezultatul procedurii, Itinera a depus la rândul său o contestație prin care solicită verificarea admisibilității ofertelor concurente.

Constructorul italian susține că ofertele depuse de asocierile rivale ar conține nereguli care ar putea conduce la excluderea acestora, la depunctare sau la reevaluarea ofertelor. În documentele transmise CNSC, Itinera invocă inclusiv posibile practici anticoncurențiale, argumentând că principalii contestatari și-au concentrat criticile exclusiv asupra ofertei câștigătoare, fără să formuleze obiecții semnificative unul împotriva celuilalt.

Totodată, italienii fac referire la investigații penale și litigii în care au fost implicate unele companii din asocierile concurente. Sunt menționate firmele Dimex și Frasinul, despre care Itinera afirmă că apar în dosare investigate de Direcția Națională Anticorupție din România privind contracte de infrastructură. De asemenea, compania critică istoricul litigios al firmei Conest și amintește de condamnarea penală a companiei Eky Sam într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene.

Reprezentanții Itinera susțin că, în cazul în care CNSC va analiza criticile formulate împotriva ofertei italiene, aceeași rigoare trebuie aplicată și ofertelor concurente.

Sectorul Iași – Vamă reprezintă ultimul tronson al Autostrăzii A8 și include lucrări atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, prin conexiunea cu Podul de la Ungheni. Valoarea contractului este estimată la aproximativ un miliard de euro, finanțarea fiind asigurată prin programul european SAFE.

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bani.md logobani
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