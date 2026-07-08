În România, după 10 ani, s-a încheiat procesul penal împotriva contrabandiștilor de țigări din Moldova.

Curtea de Apel Iași a pronunțat, la 26 iunie 2026, decizia finală în dosarul mare privind contrabanda cu țigarete din Moldova.

Cea mai gravă acuzație, legată de gruparea infracțională organizată, a fost retrasă față de toți cei 21 de inculpați. Opt dintre ei nu vor răspunde penal. Restul au primit pedepse reduse în esența cauzei, iar unii cu suspendare. Dosarul a durat zece ani, informează logos-press.md.

Esența cazului

Perchezițiile au avut loc pe 7 și 8 decembrie 2016 în comuna Ungheni. Poliția de frontieră și Parchetul DIICOT au reținut 21 de inculpați, 15 telefoane, două vâsle din plastic, un dispozitiv de vedere pe timp de noapte și aproape 3.000 de pachete de țigări moldovenești nedeclarate, informează reporteris.ro.

Interceptările, supravegherea tehnică și trei rețineri în flagrant pe malul râului Prut au arătat că rețeaua a introdus ilegal 45.549 de pachete de țigări din Republica Moldova, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 545.880 de lei românești (peste 2 milioane de lei moldovenești). Curtea de Apel a recalculat baza civilă în apel, excluzând TVA-ul și taxele vamale din obligațiile „mici” ale inculpaților și păstrând doar accizele. Aceasta înseamnă că suma totală revendicată de Serviciul Vamal a scăzut în comparație cu temeinicia cererii.

Faptele în sine, și anume doar zece transporturi de contrabandă efectuate în perioada mai-decembrie 2016, au fost clar limitate în timp și documentate prin interceptări în timp real. Termenul de prescripție se calculează de la data producerii faptelor, indiferent dacă dosarul se află la parchet sau în instanță.

Ciudățenii ale acestui caz

Nu pot fi trecute cu vederea ciudățeniile acestui dosar penal.

Inițial, ședințele au fost amânate de 54 de ori pentru date noi și, după 19 luni de tergiversări, în 2020 a fost stabilită data pentru judecarea cauzei pe fond. Totuși, ulterior, ședințele au fost amânate de încă 11 ori și abia în 2022 procesul a început.

În 2023, completul de judecată a fost schimbat, iar dosarul de 22 de volume a început să fie examinat practic de la zero. În 2024, tribunalul a modificat încadramentul juridic al faptei, iar pe 26 iunie 2026, camera de apel a închis dosarul, declarând că pentru acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat a intervenit prescripția și condamnând nouă persoane la pedepse simbolice între 3 și 6 ani pentru contrabandă.