În România ar putea fi introduse amenzi pentru restaurantele care refuză să ofere gratuit apă clienților.

Deputații PNL au depus în Parlamentul României un proiect de lege care obligă localurile să ofere gratuit o carafă cu apă potabilă.

Potrivit Digi24, inițiativa are scopul de a elimina ambiguitatea din legi și de a introduce amenzi reale pentru încălcători, transmite rupor.md.

În România, încă din aprilie 2024, este în vigoare o lege conform căreia restaurantele, cantinele și serviciile de catering trebuie să asigure gratuit clienților apă de la robinet. Astfel, țara a implementat o directivă a Uniunii Europene adoptată pentru promovarea rețelelor publice de alimentare cu apă. Totuși, în practică această regulă funcționează foarte puțin, deoarece norma actuală nu prevede clar mecanismul de aplicare și lipsesc complet sancțiunile pentru afaceri.

Proiectul de lege propune ca servirea apei potabile de la robinet în recipiente curate reutilizabile să devină o obligație a localurilor. Aceasta trebuie oferită fără o solicitare separată din partea clientului, iar în nota de plată această poziție trebuie să fie zero. Dacă restaurantele vor ignora această cerință, se va considera o contravenție pentru care se va aplica amendă.

Autorii inițiativei au subliniat pe rețelele sociale că în România apa potabilă de la robinet este de calitate, iar cetățenii plătesc deja pentru aceasta prin facturile la utilități. În opinia lor, este nedrept ca oamenii să fie obligați să plătească din nou, în restaurante, un preț de până la zece ori mai mare doar pentru că apa este servită într-o sticlă de plastic. Totodată, proiectul de lege nu le va limita clienților dreptul de a comanda, contra cost, apă îmbuteliată, dacă își doresc acest lucru.

O astfel de practică de servire gratuită a apei de la robinet funcționează de mulți ani cu succes în sectorul HoReCa din Franța, Spania, Italia și alte țări europene.