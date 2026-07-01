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libertatea.ro logolibertatea
1 Iulie 2026, 17:16
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În România a fost inițiată procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan

Partidul AUR a decis să înceapă procedura de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, și să inițieze alegeri parlamentare anticipate.

În România a fost inițiată procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.
În România a fost inițiată procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan.

O astfel de decizie a fost adoptată în unanimitate de Consiliul Național al partidului în cadrul unei ședințe, informează libertatea.ro.

Reprezentanții AUR au declarat că au început deja consultările cu alte forțe politice pentru a obține sprijin pentru inițiativă.

Dintre motive sunt menționate excluderea unei părți semnificative a cetățenilor din procesul decizional și refuzul președintelui de a numi un al doilea candidat la funcția de prim-ministru după eșecul votului anterior în Parlament.

În plus, deputații AUR au anunțat că nu vor participa la votul pentru guvernul propus de Nicușor Dan.

Partidul consideră că țara are nevoie de alegeri anticipate și de „revenirea la popor”.

În același timp, surse politice notează că AUR se poate confrunta cu dificultăți în strângerea numărului necesar de semnături pentru a demara procedura de suspendare. Conform Constituției României, inițiativa trebuie susținută de cel puțin o treime dintre deputați și senatori. Ulterior, Parlamentul este obligat să solicite un aviz consultativ de la Curtea Constituțională. Dacă Parlamentul aprobă suspendarea președintelui, în termen de 30 de zile trebuie organizat un referendum privind demiterea acestuia.

Chiar Nicușor Dan a declarat anterior că nu se teme de suspendare, deoarece nu consideră că a încălcat Constituția.

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