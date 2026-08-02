În România a crescut brusc numărul falimentelor în agricultură.

În primul semestru al anului 2026, numărul companiilor agricole insolvabile din România a crescut cu aproape 80% față de perioada similară a anului trecut.

Pe lângă scumpirea resurselor energetice și a îngrășămintelor, un motiv important este presiunea din partea importurilor de cereale ucrainene, transmite logos-pres.md.

Acest lucru este menționat într-un studiu al companiei CITR, specializată în restructurarea afacerilor, scrie Agerpres.ro.

Potrivit analiștilor acestei companii, în primele șase luni ale anului curent numărul de falimente din sectorul agrar din România a crescut de la 127 la 226. În special, a crescut abrupt numărul întreprinderilor mari insolvabile, cu active de peste 4 milioane de euro — de la o companie anul trecut la 19 în acest an. Conform estimărilor companiei, aproximativ 40% dintre întreprinderile agricole din România se află în zona unui risc financiar ridicat.

Dintre acestea, 631 de companii se află deja la limita insolvabilității, iar alte 855 au nevoie de o restructurare financiară și operațională urgentă. Cele mai problematice regiuni indicate sunt județele Bacău, Hunedoara și Vaslui, precum și marile zone agricole din Timiș, Arad, Constanța, Teleorman, Brăila și București. Presiunea financiară asupra sectorului este confirmată și de datele Băncii Naționale a României.

Ponderea creditelor neperformante în rândul companiilor nefinanciare a crescut până la 5,6%, iar în rândul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, din care face parte majoritatea gospodăriilor de fermieri, a depășit 7%. În același timp, creditele cu garanție de stat, utilizate activ de agricultori în perioada 2020–2022, au un nivel al datoriei problematice de 11,3%.

CITR mai menționează că tot mai mulți fermieri amână vânzarea cerealelor, așteptând prețuri mai mari. Acest lucru le înrăutățește lichiditatea și intensifică presiunea financiară asupra întregului lanț de aprovizionare.

În opinia analiștilor, sustenabilitatea ulterioară a sectorului agrar va depinde nu atât de volumele de producție, cât de eficiența managementului, disciplina financiară și capacitatea companiilor de a se adapta la noile condiții de piață.