delfi.lt logodelfi
19 Mai 2026, 15:45
6 259
În orașele din estul Letoniei a avut loc o pană de curent

În estul Letoniei au avut loc defecțiuni majore în sistemele de alimentare cu energie electrică. Deconectările au afectat peste 60.000 de clienți ai operatorului de rețele electrice de distribuție Sadales tikls.

În orașele din estul Letoniei a avut loc o pană de curent.

În prezent, alimentarea cu energie electrică a fost restabilită.

Potrivit datelor Sadales tikls, o defecțiune în rețeaua electrică de înaltă tensiune de 110 kilovolți a fost înregistrată la ora 12:15, ora locală. Un blackout parțial a fost înregistrat în raioanele Aluksne, Preiļi, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltene, Sigulda și Ķekava, precum și în unele zone din Riga, scrie delfi.lv.

La ora 12:50 alimentarea cu energie electrică a fost restabilită. Cauzele defecțiunii nu au fost încă anunțate. Nu există semne că la întreruperile din rețea ar fi fost implicați terți, a declarat pentru agenția de presă LETA un reprezentant al operatorului Augstsprieguma tikls.

