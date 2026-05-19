În orașele din estul Letoniei a avut loc o pană de curent.

Potrivit datelor Sadales tikls, o defecțiune în rețeaua electrică de înaltă tensiune de 110 kilovolți a fost înregistrată la ora 12:15, ora locală. Un blackout parțial a fost înregistrat în raioanele Aluksne, Preiļi, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltene, Sigulda și Ķekava, precum și în unele zone din Riga, scrie delfi.lv.

La ora 12:50 alimentarea cu energie electrică a fost restabilită. Cauzele defecțiunii nu au fost încă anunțate. Nu există semne că la întreruperile din rețea ar fi fost implicați terți, a declarat pentru agenția de presă LETA un reprezentant al operatorului Augstsprieguma tikls.