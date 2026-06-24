În Olanda, eutanasia a fost efectuată pentru prima dată asupra unui copil sub 12 ani.

În Olanda, eutanasia a fost aplicată pentru prima dată unui copil sub 12 ani. Modificările corespunzătoare în legislație au fost introduse în aprilie 2023.

În Olanda a fost efectuată eutanasia unui copil grav bolnav sub 12 ani — primul caz de la modificarea legii eutanasiei în 2023, a anunțat nos.nl.

Ministra sănătății, Sofie Hermans, a declarat că procedura a fost aplicată încă de la sfârșitul anului trecut.

O comisie ministerială specială a examinat deja circumstanțele, a discutat cu medicul care a organizat procedura, după care a trimis concluzia oficială către autoritatea de supraveghere.

Ministra nu a dezvăluit momentul exact al efectuării eutanasiei, diagnosticul copilului și vârsta sa precisă.

În 2002, Regatul Țărilor de Jos a devenit prima țară din lume care a legalizat eutanasia ca procedură medicală deplină.

În aprilie 2023, Olanda a eliminat restricțiile de vârstă pentru eutanasie, iar de atunci, părinții și medicul iau împreună decizia privind „ajutorul la moarte” pentru minor. Aceasta este posibilă doar dacă minorul „este bolnav incurabil și suferă de dureri insuportabile fără nicio perspectivă de ameliorare, chiar și cu aplicarea îngrijirii paliative”. Decizia presupune, de asemenea, consultarea copilului.

Ulterior, o comisie specială verifică dacă medicul a acționat conform standardelor medicale și cunoștințelor actuale. Comisia este alcătuită din patru medici specializați în domeniile medicale relevante, un jurist și un specialist în etică.

Până atunci, eutanasia era posibilă pentru nou-născuți și copii peste 12 ani.