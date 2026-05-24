dw.com logodw
24 Mai 2026, 14:00
4 990
În nordul Germaniei a fost înregistrat pentru prima dată un caz fatal de bornavirus

Primul caz de bolnavirus a fost înregistrat în Germania. Persoana bolnavă locuiește în districtul Ludwigslust-Parchim din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

În această regiune a fost înregistrat pentru prima dată un astfel de caz, informează postul de televiziune n-tv. Informațiile despre starea pacientului nu sunt dezvăluite. Se menționează doar că este în viață, transmite dw.com.

Virusul bolii Borna (VBB) provoacă o inflamație severă a creierului, care în multe cazuri duce la deces. Această boală poate infecta animalele agricole - cai, vaci și oi. Se pare că omul se infectează de la mușuroaiele de șoareci de câmp. De exemplu, în timpul curățării grajdurilor și hambarelor unde se adăpostesc aceste rozătoare.

În Germania se înregistrează 5-10 cazuri de infectare cu VBB pe an. Cel mai frecvent acestea apar în sudul Republicii Federale Germania, în Bavaria. În ultimele luni, doi oameni au murit din cauza bolii Borna, scrie publicația Merkur. Mai la nord, cazuri izolate au fost înregistrate anterior în Brandenburg și Saxonia Inferioară, dar niciodată în Mecklenburg-Pomerania Inferioară sau Schleswig-Holstein.


