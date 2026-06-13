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meduza.io logomeduza
13 Iunie 2026, 11:30
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În Moscova Nouă a explodat casa fostului ministru al securității de stat al „RPD”, Andrei Pinciuk

În Moscova Nouă a avut loc o explozie în casa lui Andrei Pinciuk, care în anii 2014-2015 a fost ministru al securității de stat al autoproclamatei „RPD”.

În Moscova Nouă a explodat casa fostului ministru al securității de stat al „RPD”, Andrei Pinciuk.
În Moscova Nouă a explodat casa fostului ministru al securității de stat al „RPD”, Andrei Pinciuk.

Explozia a avut loc după ce un curier a adus un colet la casa lui Pinciuk, transmite meduza.io.

Potrivit canalului de Telegram Shot, casa lui Pinciuk se află în localitatea Șciapovo. El nu a fost rănit, reușind să se adăpostească în spatele unei uși blindate. Familia sa era în altă parte. Pentru canalul de Telegram „Baza”, Pinciuk a declarat că a suferit o ușoară contuzie. Agenția TASS scrie că viața lui Pinciuk nu este în pericol.

Andrei Pinciuk este colonel în rezervă al FSB. La începutul anilor 2000 a lucrat la Ministerul Securității de Stat al autoproclamatei Transnistrii, apoi a participat la acțiuni militare în Donbas de partea separatiștilor proruşi. La 17 iulie 2014, Pinciuk a devenit primul ministru al securității de stat al autoproclamatei „RPD” și a ocupat această funcție până la 1 martie 2015. Pinciuk este unul dintre liderii organizației publice interregionale „Uniunea Voluntarilor din Donbas”. De asemenea, a participat la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.


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