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18 Septembrie 2026, 11:14
15 082
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În Moldova au început vânzările noului iPhone 18

Vineri, 18 septembrie, în Republica Moldova, simultan cu restul lumii, au fost puse în vânzare pe scară largă smartphone-urile din noua gamă iPhone 18. Magazinele au anunțat prețurile pentru diferite modele.

În Moldova au început vânzările noului iPhone 18.
În Moldova au început vânzările noului iPhone 18.

Prezentarea dispozitivelor a avut loc acum zece zile, la sediul corporației Apple din Cupertino. Tot atunci, compania a anunțat prețurile noilor dispozitive, la care acestea sunt vândute în prezent în magazinul online oficial al brandului și de resellerii certificați.

Modelul iPhone 18 Pro cu 256 GB de memorie internă îi va costa pe fanii mărcii 31.699 de lei.

Cea mai scumpă versiune a iPhone 18 Pro Max, cu doi terabiți de memorie la bord, costă 63.999 de lei.

Lansarea modelului de bază iPhone 18 și a versiunilor ieftine 18e și Air 2 a fost amânată pentru primăvara anului 2027.

De asemenea, deocamdată nu se cunosc prețurile și data punerii în vânzare a iPhone-ului pliabil Duo.

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