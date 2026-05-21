În Marea Caraibelor a sosit grupul portavion al Forțelor Armate SUA „Nimitz”

Despre aceasta a anunțat Comandamentul Sudic al Forțelor Armate ale SUA (SOUTHCOM), transmite nypost.com.

„USS Nimitz și-a demonstrat puterea de luptă în întreaga lume, asigurând stabilitatea și protejând democrația de la Strâmtoarea Taiwan până la Golful Persic”, a comunicat SOUTHCOM pe rețeaua socială X.

Portavionul este însoțit de distrugătorul USS Gridley și nava de realimentare USNS Patuxent. Potrivit New York Post, în grupul portavionului mai fac parte bombardierul de vânătoare F/A-18 Super Hornet, avionul de vânătoare EA-18G Growler, avionul de patrulare E-2D Hawkeye, avionul militar de transport C-2A Greyhound și elicopterul MH-60R/S Sea Hawks.

Grupul de atac al portavionului a fost trimis în Marea Caraibelor din cauza informațiilor despre pregătirile SUA pentru acțiuni militare în Cuba. SOUTHCOM a organizat deja mai multe ședințe pe această temă, susține Politico. În această săptămână, SUA au formulat acuzații împotriva fostului lider cubanez Raul Castro și altor persoane pentru conspirație în vederea uciderii americanilor. The New York Times a scris că oficiali de rang înalt ai SUA iau în calcul capturarea fostului lider cubanez după scenariul venezuelean. În ianuarie, forțele americane au lansat lovituri în Venezuela, au capturat președintele Nicolas Maduro și soția sa, apoi i-au evacuat din țară. Guvernul Cubei a numit toate acuzațiile o „provocare rușinoasă”.