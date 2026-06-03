În Marea Britanie va avea loc un vot pentru designul noilor bancnote cu animale.

Despre aceasta relatează BBC, transmite „Adevărul European”.

18 animale, păsări și insecte sălbatice au fost selectate pentru a apărea pe noile bancnote, iar publicul își poate exprima opinia cu privire la speciile care ar trebui ilustrate pe numerar.

În listă au fost incluse puffinul atlantic, delfinul mare (afalin), ariciul european, foca cenușie, vulpea roșcată, bondarul de pământ, broasca de iarbă, precum și alte specii.

Publicul are timp până pe 3 iulie să voteze maximum două animale din fiecare categorie și să reducă lista la cei patru cei mai buni candidați. În același timp, cuvântul decisiv aparține președintelui Băncii Angliei, Andrew Bailey.

Înlocuirea personajelor istorice, în special a fostului premier și lider de război Winston Churchill, cu fauna sălbatică britanică a stârnit o condamnare semnificativă în rândul liderilor politici la începutul acestui an.

Scriitoarea Jane Austen, artistul J. M. W. Turner și matematicianul Alan Turing, care sunt reprezentați pe actuala serie de bancnote, vor fi, de asemenea, treptat înlocuiți cu bancnote cu imagini ale animalelor.

Decizia a fost anunțată de Banca Angliei în martie. Atunci, instituția a explicat că este un pas împotriva falsificărilor, deoarece orice imagine de pe bancnote va trebui în cele din urmă înlocuită.