În Marea Britanie se așteaptă cea mai călduroasă zi de mai din istoria observațiilor.

Despre aceasta a anunțat Serviciul Meteorologic Britanic, scrie „Europa Liberă”.

„Astăzi, în Marea Britanie se așteaptă cea mai călduroasă zi de mai din întreaga istorie a observațiilor, cu o temperatură maximă de până la 35 °C”, au declarat reprezentanții serviciului.

Înregistrările Serviciului Meteorologic Britanic depășesc 140 de ani, începând din 1884.

Recordul anterior pentru luna mai, de 32,8 °C, a fost înregistrat de trei ori, ultima dată în 1944, informează Sky News.

De obicei, recordurile sunt stabilite când temperatura variază doar cu zecimi de grad, ceea ce face această căldură fără precedent pentru această perioadă a anului, au remarcat meteorologii.

Potrivit meteorologilor, a fost înregistrată și cea mai ridicată temperatură minimă zilnică pentru luna mai din întreaga istorie a observațiilor.

„Pe parcursul nopții la aerodromul Kenley temperatura nu a scăzut sub 19,4 °C, depășind provizoriu recordul anterior pentru luna mai de 18,9 °C, stabilit încă din 1944”, a declarat Serviciul Meteorologic.