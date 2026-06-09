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9 Iunie 2026, 22:00
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În Marea Britanie, judecătorilor li se va alătura un asistent AI în examinarea cazurilor

Ministerul Justiției din Marea Britanie a lansat un program pilot pentru utilizarea inteligenței artificiale de către judecători în analiza materialelor dosarelor.

În Marea Britanie, judecătorii vor fi asistați de un AI în examinarea cazurilor.
În Marea Britanie, judecătorii vor fi asistați de un AI în examinarea cazurilor.

Despre aceasta se menționează într-un comunicat de presă al instituției, transmite independent.co.uk.

„Vor fi dezvoltați și testați asistenți juridici pe bază de inteligență artificială pentru a accelera administrarea justiției și a reduce întârzierile”, se arată în comunicat.

Potrivit comunicatului, asistenții IA vor sprijini avocații în activitățile de rutină, inclusiv în cercetări și întocmirea listelor de dosare.

Ministerul Justiției precizează că asistenții IA vor fi testați în condiții controlate înainte de a fi folosiți pe scară largă în instanțele din țară.

Ministrul Justiției, David Lammy, a confirmat la conferința London Tech Week din 9 iunie că judecătorii vor folosi asistenți IA pentru examinarea dosarelor. Decizia are ca scop accelerarea activității Curților Regale (Crown Court), unde s-a acumulat un rest de peste 80.000 de dosare nerezolvate, număr care s-a dublat din 2019.

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