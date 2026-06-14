În Marea Britanie au fost dezvăluite detalii despre operațiunea de interceptare a unui petrolier rusesc

Despre aceasta a anunțat Ministerul Apărării al Regatului Unit, scrie eurointegration.com.ua.

Potrivit declarațiilor instituției, duminică dimineața, luptătorii Infanteriei Marine Regale și angajați special pregătiți ai Agenției Naționale pentru Combaterea Criminalității au luat cu asalt petrolierul SMYRTOS în strâmtoarea Canalului Mânecii.

Operațiunea militară, care a durat 6 ore, a fost susținută de avioane din Grupul de Aviație Navală (Chinook, Merlin Mk4 și Wildcat), avionul RAF P-8, precum și de navele HMS SUTHERLAND și HMS LEDBURY.

Petrolierul „flotei din umbră” a Federației Ruse va fi temporar mutat într-un ancoraj de pe coasta de sud a Angliei, unde va fi verificat pentru riscuri ecologice și de securitate. Măsurile luate față de această navă în apele teritoriale ale Regatului Unit au fost efectuate în conformitate cu dreptul național și internațional, au adăugat reprezentanții Ministerului Apărării.

„Rusia se bazează pe flota sa umbră pentru a finanța conflictul din Ucraina, iar operațiunea noastră lovește războiul ilegal al lui Putin”, a subliniat ministrul apărării Dan Jarvis.

Potrivit instituției, operațiunea se bazează pe sprijinul recent oferit de Regatul Unit aliaților săi pentru interceptarea navelor „flotei din umbră”, care a inclus utilizarea resurselor Forțelor Aeriene Regale și Marinei Regale pentru susținerea operațiunilor SUA și Franței. Interceptarea petrolierului a fost realizată în strânsă coordonare cu Franța.