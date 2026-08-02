În Marea Britanie a fost reținut un șofer orb și beat, care a parcurs 240 km fără permis de conducere.

Anthony Hall, în vârstă de 49 de ani, a luat fără permisiune mașina partenerei sale și a plecat din Huddersfield (comitatul West Yorkshire, în nordul Angliei).

În Marea Britanie, poliția a reținut un bărbat cu deficiențe de vedere și fără permis de conducere. Noaptea, acesta el a parcurs 150 de mile (peste 240 km) în stare de ebrietate, informează The Telegraph.

Bărbatul este înregistrat ca nevăzător, nu are permis de conducere și nici asigurare. În noaptea de 29 iunie, poliția l-a observat pe domnul Hall la volanul unui Vauxhall Meriva pe autostrada M6, în Carlisle. Când a fost oprit, bărbatul a recunoscut că a băut vin. El le-a spus polițiștilor că a mers pe autostradă urmând lumina farurilor camioanelor.

La ședința de judecată, Anthony Hall a recunoscut vinovăția pentru conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și fără asigurare, precum și pentru sustragerea automobilului. Procurorul a numit „o minune” faptul că, în timpul deplasării sale, nimeni nu a murit și nu a suferit răni grave. Pronunțarea sentinței este programată pentru 8 septembrie.