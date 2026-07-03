În Marea Britanie a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA

În depozitele guvernului britanic a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA, la aproape 250 de ani după ce Marina Regală a capturat-o ca pradă de război.

Acest document este doar al 11-lea exemplar cunoscut păstrat dintr-un tiraj specific tipărit la Exeter, statul New Hampshire. Tipografii au realizat această serie în perioada 16-19 iulie 1776, transmite unian.net, cu referire la ft.com.

În publicație s-a relatat că acest document istoric a fost descoperit în mai de către arhivarul voluntar al Arhivelor Naționale ale Marii Britanii, Michael Skurr. Descoperirea a avut loc în timp ce instituția accelera procesul de catalogare a arhivelor legate de Războiul pentru Independență.

Pe o foaie bine păstrată se află fragmentul celebru care proclamă dreptul la „viață, libertate și urmărirea fericirii”. Experții au subliniat că acesta rămâne lizibil.

Publicația a menționat că drumul acestui manuscris spre Londra a început cu obținerea de informații de spionaj în timpul unei bătălii navale. La 24 decembrie 1776, nava flotei regale „Raisonable” a capturat nava corsar americană „Dalton” în largul coastei Capului Finisterre, în nord-vestul Spaniei.

La începutul lunii noiembrie, „Dalton” a plecat din Portsmouth, statul New Hampshire. Conform înregistrărilor istorice, căpitanul Eliezer Johnson a achiziționat un exemplar al Declarației chiar acolo, înainte de plecare.

Înregistrările istorice atestă că căpitanul Eliezer Johnson a achiziționat un exemplar al Declarației de Independență a SUA chiar acolo, înainte de plecare. Această capturare a fost prima prindere a unui corsar american în apele europene în timpul conflictului.

De asemenea, în înregistrări se menționează că căpitanul „Raisonable”, Thomas Fitzherbert, a trimis documentele capturate la sediul Amiralității din Londra. Șefa departamentului de documente juridice al Arhivelor Naționale, Amanda Bevan, este convinsă că Fitzherbert a trimis aceste documente ca informații operative de spionaj naval. Declarația a fost atașată la setul de reguli pentru desfășurarea operațiunilor militare ale Marinei SUA.

De asemenea, arhiviștii au descoperit un ordin care autoriza operațiunile navei „Dalton”. Acesta a fost semnat de președintele de atunci al Congresului Continental, John Hancock.

Publicația a explicat că documentul a rămas neobservat în principal pentru că a fost atașat la corespondența personală a lui Fitzherbert și nu a fost înregistrat în cartea standard a Curții Amiralității.

Înregistrările exacte ale Curții Amiralității, care documentează capturarea navei „Dalton”, oferă acestui exemplar o genealogie de proveniență mai completă decât majoritatea tipăriturilor păstrate.