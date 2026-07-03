theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unian.net logounian
3 Iulie 2026, 23:52
27
Copiază linkul
Link copiat

În Marea Britanie a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA

În depozitele guvernului britanic a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA, la aproape 250 de ani după ce Marina Regală a capturat-o ca pradă de război.

În Marea Britanie a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA
În Marea Britanie a fost descoperită o copie pierdută a Declarației de Independență a SUA

Acest document este doar al 11-lea exemplar cunoscut păstrat dintr-un tiraj specific tipărit la Exeter, statul New Hampshire. Tipografii au realizat această serie în perioada 16-19 iulie 1776, transmite unian.net, cu referire la ft.com.

În publicație s-a relatat că acest document istoric a fost descoperit în mai de către arhivarul voluntar al Arhivelor Naționale ale Marii Britanii, Michael Skurr. Descoperirea a avut loc în timp ce instituția accelera procesul de catalogare a arhivelor legate de Războiul pentru Independență.

Pe o foaie bine păstrată se află fragmentul celebru care proclamă dreptul la „viață, libertate și urmărirea fericirii”. Experții au subliniat că acesta rămâne lizibil.

Publicația a menționat că drumul acestui manuscris spre Londra a început cu obținerea de informații de spionaj în timpul unei bătălii navale. La 24 decembrie 1776, nava flotei regale „Raisonable” a capturat nava corsar americană „Dalton” în largul coastei Capului Finisterre, în nord-vestul Spaniei.

La începutul lunii noiembrie, „Dalton” a plecat din Portsmouth, statul New Hampshire. Conform înregistrărilor istorice, căpitanul Eliezer Johnson a achiziționat un exemplar al Declarației chiar acolo, înainte de plecare.

Înregistrările istorice atestă că căpitanul Eliezer Johnson a achiziționat un exemplar al Declarației de Independență a SUA chiar acolo, înainte de plecare. Această capturare a fost prima prindere a unui corsar american în apele europene în timpul conflictului.

De asemenea, în înregistrări se menționează că căpitanul „Raisonable”, Thomas Fitzherbert, a trimis documentele capturate la sediul Amiralității din Londra. Șefa departamentului de documente juridice al Arhivelor Naționale, Amanda Bevan, este convinsă că Fitzherbert a trimis aceste documente ca informații operative de spionaj naval. Declarația a fost atașată la setul de reguli pentru desfășurarea operațiunilor militare ale Marinei SUA.

De asemenea, arhiviștii au descoperit un ordin care autoriza operațiunile navei „Dalton”. Acesta a fost semnat de președintele de atunci al Congresului Continental, John Hancock.

Publicația a explicat că documentul a rămas neobservat în principal pentru că a fost atașat la corespondența personală a lui Fitzherbert și nu a fost înregistrat în cartea standard a Curții Amiralității.

Înregistrările exacte ale Curții Amiralității, care documentează capturarea navei „Dalton”, oferă acestui exemplar o genealogie de proveniență mai completă decât majoritatea tipăriturilor păstrate.

Sursă
unian.net logounian
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici