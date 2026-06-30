În Malta s-a prăbușit o parte din celebra arcadă stâncoasă. Un turist a murit.

Un turist chinez de 26 de ani se plimba cu Jet ski-ul sub celebra arcadă stâncoasă de pe insula Comino din Malta, când a fost lovit brusc de resturi și s-a trezit sub apă.

Despre acest lucru informează publicația Times of Malta, scrie „Europa Liberă”.

Incidentul a avut loc sâmbătă, 27 iunie, în jurul orei 19:00. O arcadă naturală de stâncă s-a prăbușit în timp ce pe sub ea trecea un Jet ski.

Potrivit unui martor ocular, „doar cu 10 minute înainte de incident” pe arcadă se aflau oameni. Surse au declarat pentru Times of Malta că arcul s-a prăbușit imediat după ce un bărbat a sărit de pe el în mare.

Acesta a reușit să iasă din apă, dar a suferit răni ușoare și a fost dus la spital.

Jet ski-ul, pe care se aflau două persoane, a fost distrus de căderea pietrelor, iar în apă pluteau resturi. Bărbatul a murit, iar femeia a fost rănită și dusă la spital pentru îngrijiri medicale. Rănile ei nu sunt considerate periculoase pentru viață.

La locul incidentului au intervenit scafandri din cadrul Comandamentului Forțelor Armate din Malta. În cele din urmă, sub apă a fost găsit trupul unui turist chinez, care nu mai dădea semne de viață.

Formațiunea stâncoasă „Elefanții care se sărută” este situată pe Comino, o insulă mică la nord-vest de insula principală Malta.

După decesul turistului, autoritățile malteze au deschis o anchetă, iar anchetatorii continuă să stabilească circumstanțele tragediei.

În februarie, o formațiune stâncoasă cunoscută de pe coasta Italiei, denumită „Arcul Îndrăgostiților”, s-a prăbușit în ziua Sfântului Valentin, după câteva zile de vreme nefavorabilă.