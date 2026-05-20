În lume devin tot mai populare călătoriile „pentru a trăi durerea”.

După cum se menționează în materialul Euronews Travel, dacă anterior oamenii preferau să-și trăiască durerea în liniște, adesea singuri, acum mulți transformă pierderea într-o experiență comună, participând la retreat-uri, practici de vindecare și chiar croaziere pentru cei în doliu, menite să ajute la depășirea durerii sufletești, traumei și morții într-un cadru colectiv, scrie unian.net.

Potrivit previziunilor Global Wellness Institute din 2025, piața globală a consultațiilor privind gestionarea durerii va crește până la 4,52 miliarde de dolari în 2029, de la 2,73 miliarde de dolari în 2022. Această creștere este explicată în organizație prin „acceptarea tot mai mare a problemelor de sănătate mintală în general și a celor legate de durere în special”.

Dintre altele, astfel de servicii sunt oferite turiștilor de centre specializate din orașul Mistra (Grecia), pe insula Rhé (Franța), în orașul Granada (Spania), în comitatul Somerset (Regatul Unit) și în districtul Trelawny (Jamaica).