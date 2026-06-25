În Japonia a avut loc un cutremur de aceeași magnitudine ca în Venezuela

În Japonia, șase persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,2.

După Venezuela, un cutremur puternic a avut loc în largul coastei de nord-est a Japoniei. Magnitudinea acestuia a fost de 7,2, transmite postul NHK, citând Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), care inițial a estimat magnitudinea la 6,9. Cel puțin șase persoane au fost rănite, scrie The Japan Times, preluat de rtvi.com.

Potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), magnitudinea a fost de 6,9. Amenințarea unui tsunami nu a fost declarată. JMA a avertizat asupra unei posibile modificări a nivelului mareelor de-a lungul coastei, dar a considerat riscul de distrugeri ca fiind puțin probabil.

Estimarea adâncimii cutremurului a fost revizuită de JMA de la 50 la 44 de kilometri. Focarul s-a aflat în mare, în zona prefecturii Iwate, pe insula Honshu. Cele mai afectate au fost zonele de pe partea Pacificului a prefecturii Aomori, care se învecinează cu Iwate la nord.

În orașul Hashikami din prefectura Aomori a fost înregistrată o magnitudine rară pentru Japonia de 6 pe scara japoneză de intensitate seismică cu 7 niveluri. Reprezentantul agenției, Ayataka Ebita, a declarat că în zonele afectate există riscul prăbușirii caselor și al alunecărilor de teren.

Se consideră că la o asemenea intensitate a cutremurului (6 pe scara japoneză) este dificil sau imposibil să stai în picioare, iar limita superioară de 6+ înseamnă că oamenii pot doar să se târască, lipiți de pământ. Mobilierul nefixat se mișcă și se răstoarnă, geamurile zboară din clădiri, tencuiala și plăcile cad de pe pereți. La 6+ se prăbușesc zidurile gardurilor din blocuri neconsolidate.

Cutremurul a forțat operatorii trenurilor de mare viteză Shinkansen să suspende circulația în nordul țării, însă până la mijlocul zilei toate liniile și-au reluat activitatea.