theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rtvi.com logortvi
25 Iunie 2026, 15:24
1 970
Copiază linkul
Link copiat

În Japonia a avut loc un cutremur de aceeași magnitudine ca în Venezuela

În Japonia, șase persoane au fost rănite în urma unui cutremur cu magnitudinea 7,2.

În Japonia a avut loc un cutremur de aceeași magnitudine ca cel din Venezuela.
În Japonia a avut loc un cutremur de aceeași magnitudine ca cel din Venezuela.

După Venezuela, un cutremur puternic a avut loc în largul coastei de nord-est a Japoniei. Magnitudinea acestuia a fost de 7,2, transmite postul NHK, citând Agenția Meteorologică Japoneză (JMA), care inițial a estimat magnitudinea la 6,9. Cel puțin șase persoane au fost rănite, scrie The Japan Times, preluat de rtvi.com.

Potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS), magnitudinea a fost de 6,9. Amenințarea unui tsunami nu a fost declarată. JMA a avertizat asupra unei posibile modificări a nivelului mareelor de-a lungul coastei, dar a considerat riscul de distrugeri ca fiind puțin probabil.

Estimarea adâncimii cutremurului a fost revizuită de JMA de la 50 la 44 de kilometri. Focarul s-a aflat în mare, în zona prefecturii Iwate, pe insula Honshu. Cele mai afectate au fost zonele de pe partea Pacificului a prefecturii Aomori, care se învecinează cu Iwate la nord.

În orașul Hashikami din prefectura Aomori a fost înregistrată o magnitudine rară pentru Japonia de 6 pe scara japoneză de intensitate seismică cu 7 niveluri. Reprezentantul agenției, Ayataka Ebita, a declarat că în zonele afectate există riscul prăbușirii caselor și al alunecărilor de teren.

Se consideră că la o asemenea intensitate a cutremurului (6 pe scara japoneză) este dificil sau imposibil să stai în picioare, iar limita superioară de 6+ înseamnă că oamenii pot doar să se târască, lipiți de pământ. Mobilierul nefixat se mișcă și se răstoarnă, geamurile zboară din clădiri, tencuiala și plăcile cad de pe pereți. La 6+ se prăbușesc zidurile gardurilor din blocuri neconsolidate.

Cutremurul a forțat operatorii trenurilor de mare viteză Shinkansen să suspende circulația în nordul țării, însă până la mijlocul zilei toate liniile și-au reluat activitatea.

Sursă
rtvi.com logortvi
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici