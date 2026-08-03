În Italia, autoritățile oferă bani celor care vor fi de acord să prindă pești dintr-un lac.

Autoritățile regiunii Veneto din Italia vor aloca fonduri pentru combaterea somnului invaziv din lacul Garda.

După cum scrie publicația italiană Il Nordest Quotidiano, banii vor fi direcționați pentru susținerea întreprinderilor care se ocupă cu pescuitul profesional, cu scopul de a reduce numărul speciei prădătoare, care amenință tot mai puternic ecosistemul local.

În material se menționează că, în ultimii ani, somnul european provoacă tot mai mult prejudicii resurselor piscicole ale lacului Garda, în special în partea sa de sud, la granița dintre regiunile Veneto și Lombardia. Pescarii scot tot mai des la iveală exemplare de dimensiuni considerabile – peste doi metri lungime și cu o greutate de peste 500 de kilograme.

Autorul amintește că somnul este unul dintre cei mai mari prădători de apă dulce din Europa. Ajuns în Garda ca specie străină, s-a fixat temeinic în lac și, aflat în vârful lanțului trofic, perturbă serios echilibrul natural și influențează negativ biodiversitatea. În plus, fălcile puternice ale acestui pește deteriorează în mod regulat plasele de pescuit, astfel încât pescarii profesioniști sunt nevoiți să cheltuie constant bani pentru reparațiile acestora.

Potrivit publicației, autoritățile regionale au decis să sprijine sectorul, anunțând un concurs pentru obținerea finanțării de către întreprinderile care activează pe lacul Garda și sunt dispuse să dezvolte pescuitul industrial al somnului.

„Regiunea Veneto ia măsuri pentru a aborda una dintre principalele probleme cu care se confruntă astăzi lacul și ecosistemul acestuia. Somnul este o specie invazivă, care exercită presiune asupra ihtiofaunei locale și perturbă echilibrul natural al lacului", a declarat consilierul regional pentru problemele pescuitului, Dario Bond.

Conform condițiilor programului, la finanțare vor putea candida companiile al căror proprietar sau unul dintre parteneri este înscris în registrul pescarilor profesioniști care au dreptul să lucreze pe lacul Garda. Compensația poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 20.000 de euro pentru o singură întreprindere. Banii pot fi utilizați pentru achiziționarea unor plase speciale, a echipamentelor pentru capturare, depozitare și valorificarea ulterioară a somnului.