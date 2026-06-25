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digi24.ro logodigi24
25 Iunie 2026, 07:18
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În Grecia au fost înregistrate 148 de atacuri ale peștelui-iepure asupra turiștilor

În Grecia crește numărul atacurilor peștelui-iepure asupra oamenilor. Conform ultimelor date, au fost înregistrate deja 148 de cazuri.

În Grecia au fost înregistrate 148 de atacuri ale peștelui-iepure asupra turiștilor.
În Grecia au fost înregistrate 148 de atacuri ale peștelui-iepure asupra turiștilor.

Unora dintre victime le-au fost necesare cusături din cauza rănilor adânci, iar turiștii sunt sfătuiți să fie precauți.

Autoritățile elene plătesc pescarilor aproximativ 4,3 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure prins, deoarece acesta nu are prădători naturali în Marea Mediterană, a declarat medicul Nikos Koudounis, potrivit digi24.ro.

Medicul a menționat că, potrivit autorităților, problema a apărut acum aproximativ 10 ani în Creta, iar pescarii locali cunosc de mult acest tip de pește. Totuși, în contextul situației din Orientul Mijlociu, peștele migrează activ din Marea Roșie spre Marea Mediterană.

Koudounis a avertizat, de asemenea, că din această cauză în unele zone au apărut rechini. Peștele-iepure nu este întâlnit în toată Grecia — cazuri au fost în Creta, Rodos și în apropierea Atenei. „Problema afectează o mare parte din Grecia”, a subliniat medicul.

„Turiștilor care vin din România li se recomandă prudență: sub nicio formă să nu se joace cu acest pește și să nu încerce să-l prindă”, a avertizat medicul.

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a oferit, de asemenea, explicații.

„Peștele-iepure provine din regiunea Indo-Pacifică, a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și în ultimele decenii s-a răspândit rapid. Astăzi, această specie este considerată una dintre cele mai periculoase invazive din partea estică a Mării Mediterane — cauzează daune serioase ecosistemelor și pescuitului.

Numele popular al peștelui provine de la cei patru dinți puternici, asemănători cu incisivii iepurilor. Cu acest „cioc” poate sparge cu ușurință cochilii, rupe plasele de pescuit și poate răni grav o persoană în cazul unui contact neglijent.

Deși au fost raportate cazuri de mușcături în Grecia și alte țări, astfel de incidente sunt rare și de obicei apar când oamenii încearcă să atingă, să hrănească sau să prindă peștele. Specialiștii recomandă să nu fie atins și să fie observat de la distanță sigură — la fel ca orice alt animal sălbatic”, au transmis reprezentanții muzeului pe pagina lor de Facebook.

Ei au avertizat, de asemenea, că această specie poate acumula tetrodotoxină — unul dintre cei mai puternici toxini naturali. Prin urmare, peștele nu trebuie consumat, iar legislația europeană interzice vânzarea speciilor din această familie în scopuri alimentare.

„Mesajul pentru turiști este simplu: bucurați-vă de mare, observați fauna marină cu respect și evitați contactul cu animale necunoscute. Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, dar este un bun prilej să reflectăm asupra modului în care schimbările climatice, navigația și deschiderea rutelor migratorii influențează biodiversitatea mărilor și oceanelor”, au subliniat cei de la muzeu.

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