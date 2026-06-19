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19 Iunie 2026, 12:32
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În Germania a fost legalizată o nouă metodă de înmormântare

Schleswig-Holstein a devenit primul land din Germania care a reglementat prin lege o nouă metodă de înmormântare, cunoscută drept „reîntoarcerea în pământ”.

În Germania a fost legalizată o nouă metodă de înmormântare.
În Germania a fost legalizată o nouă metodă de înmormântare.

Metoda a fost testată științific timp de mai mulți ani înainte de a fi aprobată. Decizia a fost adoptată joi, 18 iunie, de parlamentul landului din Kiel, incluzând procedura în legea privind înmormântările ca a treia formă, alături de îngroparea în pământ și incinerare, scrie dw.com.

Proiectul de lege a fost depus în comun de toate fracțiunile parlamentare și susținut fără obiecții în comisia de profil. Astfel, această regiune a devenit prima care reformează dreptul funerar în Germania.

Noua metodă este privită ca o alternativă la metodele tradiționale de înmormântare și a fost testată din 2022. În acest timp, procedura a stârnit interes în întreaga țară.

Cum funcționează procedura de „reîntoarcere în pământ”

În cadrul procedurii de „reîntoarcere în pământ”, corpul este plasat într-un așa-numit „cocon” — un recipient închis, umplut cu un amestec de fân, paie și alte materiale vegetale. Prin aport de oxigen și în condiții strict controlate, microorganismele declanșează procesul natural de descompunere.

Containerul este mutat regulat în timpul procesului, iar temperatura din interior crește. Aproximativ după 40 de zile, corpul împreună cu materialele organice se transformă într-o masă asemănătoare compostului, bogată în humus.

Ca rezultat, se formează o substanță cu proprietăți apropiate de cele ale solului, iar fragmentele osoase rămân. După o măcinare suplimentară, acestea sunt îngropate împreună în cimitir – de regulă, într-un material biodegradabil. Un detaliu important – înmormântarea are loc fără sicriu tradițional. Totodată, rămâne obligatorie îngroparea în cimitir, iar procedura este considerată juridic ca fiind în două etape – similar incinerării.

Sursă
dw.com logodw
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