În Germania a fost deschis un centru pentru combaterea amenințărilor hibride.

La Berlin a fost inaugurat Centrul Unificat pentru Combaterea Amenințărilor Hibride (GAZ Hybrid).

La ceremonia festivă de marți, 16 iunie, a fost prezent ministrul de interne al Germaniei, Alexander Dobrindt, precum și numeroși reprezentanți ai organelor de securitate federale și regionale, transmite dw.com.

Sarcina principală a GAZ Hybrid constă în identificarea și prevenirea spionajului, sabotajului, dezinformării, răspândirii armelor de distrugere în masă, represiunilor transnaționale, terorismului de stat și a altor forme de amenințări hibride, au precizat reprezentanții Ministerului de Interne.

Centru va coordona cooperarea între nivelul federal și cel regional, poliție, Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) și Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND).

„Apărăm țara noastră de subiecți ostili și asigurăm stabilitatea infrastructurii, economiei și democrației noastre. Investim în măsuri de precauție”, a declarat Dobrindt. „Datorită situației operative, schimbului zilnic de informații și reacției coordonate, prin intermediul Centrului de contracarare ne sporim reziliența”, a subliniat el.

Noua structură completează arhitectura de securitate existentă în Germania și extinde capacitățile centrelor de contracarare deja existente, inclusiv Centrul Național de Apărare Cibernetică (NCAZ), Centrul Comun de Contracarare a Dronelor (GDAZ) și Centrul Unificat de Contracarare a Extremismului și Terorismului (GETZ).

Scopul este schimbul de informații pentru a identifica mai rapid atacurile din partea statelor străine și serviciilor speciale. Este vorba despre „coordonare, nu despre lupta pentru competențe” și competiție, a remarcat ministrul de interne al Germaniei.