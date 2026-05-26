theguardian
26 Mai 2026, 11:56
6 273
În Franța a început o anchetă amplă privind cazurile de violență în grădinițe

Poliția din Paris desfășoară o anchetă în 84 de instituții preșcolare, aproximativ 20 de școli primare și în jur de 10 grădinițe.

Ancheta a început după ce forțele de ordine au primit peste 100 de plângeri privind abuzuri grave, violențe fizice și violuri asupra copiilor cu vârste de la trei ani, comise de către educatori, informează theguardian.com.

Sarcinile educatorilor includ supravegherea copiilor în timpul mesei, pauzelor, somnului de prânz și activităților extracurriculare. Aceștia nu sunt angajați ai instituțiilor de învățământ, ci sunt angajați de primărie sau autoritățile locale, adesea fără pregătire specială sau diplome profesionale.

The Guardian subliniază că violența asupra copiilor din partea educatorilor în Franța are un caracter „sistemic”. Între ianuarie și aprilie 2026, primăria Parisului a suspendat din funcție 78 de astfel de angajați, inclusiv 31 de persoane suspectate de violență sexuală. La începutul lunii iunie, la Paris va începe procesul împotriva unui educator școlar acuzat de violență sexuală asupra a cinci copii cu vârste între trei și cinci ani într-o grădiniță. Tot în iunie va fi pronunțat verdictul într-un alt caz împotriva unui educator școlar de 47 de ani, acuzat de violență sexuală asupra a nouă fete de zece ani din Paris.

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a publicat în aprilie un plan în valoare de 20 de milioane de euro pentru a rezolva „problemele serioase” din sistemul de supraveghere școlară. El a declarat că în iunie va fi prezentat un raport cu propuneri privind rolul educatorilor, elaborat pe baza discuțiilor publice.

Sursă
theguardian
