În Finlanda au fost deconectate ultimele telefoane fixe analogice după 150 de ani.

În Finlanda a avut loc ultimul apel prin telefon fix. Țara renunță definitiv la liniile de cupru în favoarea fibrei optice.

Marți, Finlanda a întrerupt definitiv legătura telefonică fixă analogică, care a existat aproape 150 de ani, devenind o altă țară care trece la o infrastructură complet digitală, scrie euronews.com.

Estonia, Olanda, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas: în întreaga lume, țările trasează linii de fibră optică, capabile să transmită atât trafic de internet, cât și apeluri vocale.

Rețeaua telefonică fixă a Finlandei a început să funcționeze încă din anii 1880, dar, ca peste tot, revoluția digitală a înlocuit treptat vechea tehnologie bazată pe cabluri de cupru.

În această țară nordică, patria gigantului mobil Nokia, legătura fixă a fost aproape complet înlocuită de telefoanele mobile.

Compania Elisa, ultimul mare operator de legături fixe care folosea cabluri de cupru, a marcat încheierea funcționării rețelei printr-un apel telefonic între șeful firmei, Topi Manner, și directorul Agenției Naționale pentru Comunicații și Transport, Jarkko Saarimäki.

În timpul conversației, aceștia și-au amintit cum foloseau telefoanele fixe. Manner a povestit cum, în tinerețe, trăind la Londra în anii 1980, suna familia o dată pe săptămână la o oră fixă, pentru ca toți să fie acasă.

Au discutat și despre viitorul tehnologiilor mobile, iar la final s-au despărțit cu cuvântul informal „kuulemiin”, care în finlandeză înseamnă „vorbim mai târziu”.