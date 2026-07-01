theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
euronews.com logoeuronews
1 Iulie 2026, 07:18
2 867
Copiază linkul
Link copiat

În Finlanda au fost deconectate ultimele telefoane fixe analogice după 150 de ani

În Finlanda a avut loc ultimul apel prin telefon fix. Țara renunță definitiv la liniile de cupru în favoarea fibrei optice.

În Finlanda au fost deconectate ultimele telefoane fixe analogice după 150 de ani.
În Finlanda au fost deconectate ultimele telefoane fixe analogice după 150 de ani.

Marți, Finlanda a întrerupt definitiv legătura telefonică fixă analogică, care a existat aproape 150 de ani, devenind o altă țară care trece la o infrastructură complet digitală, scrie euronews.com.

Estonia, Olanda, Norvegia și Spania au făcut deja acest pas: în întreaga lume, țările trasează linii de fibră optică, capabile să transmită atât trafic de internet, cât și apeluri vocale.

Rețeaua telefonică fixă a Finlandei a început să funcționeze încă din anii 1880, dar, ca peste tot, revoluția digitală a înlocuit treptat vechea tehnologie bazată pe cabluri de cupru.

În această țară nordică, patria gigantului mobil Nokia, legătura fixă a fost aproape complet înlocuită de telefoanele mobile.

Compania Elisa, ultimul mare operator de legături fixe care folosea cabluri de cupru, a marcat încheierea funcționării rețelei printr-un apel telefonic între șeful firmei, Topi Manner, și directorul Agenției Naționale pentru Comunicații și Transport, Jarkko Saarimäki.

În timpul conversației, aceștia și-au amintit cum foloseau telefoanele fixe. Manner a povestit cum, în tinerețe, trăind la Londra în anii 1980, suna familia o dată pe săptămână la o oră fixă, pentru ca toți să fie acasă.

Au discutat și despre viitorul tehnologiilor mobile, iar la final s-au despărțit cu cuvântul informal „kuulemiin”, care în finlandeză înseamnă „vorbim mai târziu”.

Sursă
euronews.com logoeuronews
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici