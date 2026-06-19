Prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, i-a propus președintelui Consiliului European, Antonio Costa, să reprezinte Europa la viitoarele negocieri de pace cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Despre aceasta scrie Politico. Publicația a relatat despre întâlnirea lui de Wever cu Costa în timpul summitului Uniunii Europene. Potrivit jurnaliștilor, în cadrul întâlnirii personale, de Wever a declarat că Costa este „singurul” care poate reprezenta Europa la negocierile cu Rusia, transmite unian.net.

Ca răspuns, șeful Consiliului European i-a mulțumit pentru susținere.

„Trebuie să te trimitem la Moscova cât mai curând posibil”, a spus de Wever zâmbind. Costa a răspuns: „Pentru că nu vă place mie la Bruxelles!”.

Publicația a menționat că această conversație a avut loc pe fondul discuțiilor active despre dacă Uniunea Europeană ar trebui să stabilească un canal direct de comunicare cu Putin. De asemenea, în Europa se discută intens cine ar putea să o reprezinte la negocierile pentru încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.