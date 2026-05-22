22 Mai 2026, 18:37
În Emiratele Arabe Unite se apropie sfârșitul epocii petrolului: Țara urmărește producția maximă

Decizia Emiratelor Arabe Unite de a se retrage din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a fost pregătită timp de trei ani și se bazează pe opinia că lumea se apropie de sfârșitul erei hidrocarburilor.

Asemenea prognoze înseamnă că țara trebuie să-și mărească la maximum veniturile din petrol, cât timp este posibil, transmite epravda.com.ua, cu referire la reuters.com.

Ieșirea Emiratelor Arabe Unite din OPEC a avut loc în principal pentru că cotele organizației privind producția țineau industria petrolieră a țării la un nivel mult mai scăzut decât capacitățile reale.

Pe termen scurt, această decizie este puțin probabil să afecteze piața din cauza închiderii efective a Strâmtorii Ormuz de către Iran, dar poate avea un impact semnificativ asupra controlului OPEC asupra livrărilor atunci când fluxurile de petrol se vor normaliza.

„Vedem că ne apropiem de o oarecare încheiere a erei hidrocarburilor. Și, ca urmare, dacă putem produce și genera venituri, precum și folosi aceste venituri pentru a investi în alte sectoare, exact asta trebuie să facem”, spune Gargash.

Capacitatea de producție a Emiratelor Arabe Unite este de 4,85 milioane de barili pe zi. Țara intenționează să o crească la 5 milioane de barili până în 2027. Imediat înainte de ieșirea din OPEC, ținta de producție era mai aproape de 3,5 milioane de barili pe zi.

Directorul general al companiei petroliere de stat ADNOC, Sultan al-Jaber, a declarat că Emiratele Arabe Unite vor continua să fie o forță responsabilă și stabilizatoare pe piețele energetice.

epravda.com.ua
