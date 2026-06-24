În Dubai se construiește aeroportul viitorului: Fără control al pașapoartelor și fără cozi.

Cel mai mare hub din lume va deservi 260 de milioane de pasageri.

În Dubai a început realizarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură ale vremurilor moderne, construcția Aeroportului Internațional Al Maktoum, care după finalizarea lucrărilor ar trebui să devină cel mai mare din lume, transmite unian.net.

După cum scrie Daily Mail, costul megaproiectului este estimat la 23,6 miliarde de lire sterline (peste 30 miliarde de dolari). Autoritățile emiratelor au confirmat deja că prima etapă a construcției avansează conform graficului.

Săptămâna trecută, Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii a anulat recomandările de a evita călătoriile în Emiratele Arabe Unite, astfel că pentru mulți turiști vacanța luxoasă în Dubai a devenit din nou actuală.

Cel mai mare aeroport din lume

Noul hub de transport va ocupa o suprafață de 70 de kilometri pătrați și, conform planului, va fi inaugurat în 2032.

După finalizarea tuturor etapelor de construcție, acesta va putea deservi până la 260 de milioane de pasageri anual, ceea ce îl va face cel mai mare aeroport din lume după fluxul de pasageri.

În ciuda numărului uriaș de călători, dezvoltatorii promit eliminarea aproape completă a cozilor.

Potrivit publicației Khaleej Times, între terminale și zonele de îmbarcare vor circula trenuri automate fără conductor (automated people movers).

În plus, procesul de înregistrare se poate schimba radical. Pasagerii vor putea preda bagajele înainte de a ajunge în terminal și să se înregistreze în drum spre aeroport, nu în mod tradițional.

Directorul general al Dubai Airports, Paul Griffiths, a explicat conceptul noului hub:

"Ideea este ca după sosirea la aeroport, o persoană să parcurgă un traseu scurt și cât mai comod. Nu va trebui să te oprești pentru controlul pașaportului, înregistrare, verificări de securitate sau proceduri vamale. Dorim să oferim pasagerilor posibilitatea de a decide singuri unde vor să se oprească - să intre într-un magazin, să ia cina la restaurant sau să se relaxeze în zona lounge".

Așadar, șederea în aeroport trebuie să fie cât mai fluidă și confortabilă.

Gigantul din Dubai va înlocui aeroportul actual

Se așteaptă ca în viitor toate operațiunile de la Dubai International Airport, care în prezent deservește aproximativ 90 de milioane de pasageri pe an, să fie treptat mutate în noul complex Al Maktoum.

Vizualizările publicate arată un design futurist al aeroportului: fațadă albă, numeroase zone verzi și arhitectură modernă.

În interior sunt prevăzuți palmieri, grădini peisagistice și structuri arcuite spațioase de culoare albă.

Șeicul Ahmed bin Saeed Al Maktoum, șeful Dubai Airports, a numit construcția aeroportului unul dintre cele mai importante proiecte strategice care vor determina viitorul economic al Dubaiului.

"Acesta întruchipează viziunea pe termen lung a conducerii noastre privind investițiile în infrastructură de nivel mondial, capabilă să asigure o creștere rapidă în domeniul călătoriilor, comerțului și logisticii", a remarcat șeful Dubai Airports.

Potrivit acestuia, proiectul a intrat în etapa construcției la scară largă.

"Va spori și mai mult pregătirea emiratelor pentru provocările viitoare și va întări contribuția sectorului aviatic la creșterea economică durabilă pentru decenii înainte", a adăugat șeicul.

În ultimele 15 luni, pentru realizarea proiectului au fost deja consumate peste 10 milioane de ore de muncă.

În prezent, pe șantier lucrează aproximativ 9.000 de persoane, dar în perioada de vârf numărul lor va crește până la 120.000.

Pe lângă transportul pasagerilor, după finalizarea construcției prin noul aeroport vor trece anual până la 12 milioane de tone de mărfuri aeriene.

Ce se știe despre Al Maktoum International Airport

Aeroportul este situat în zona Dubai South. Inițial a fost deschis în 2010 pentru zboruri cargo, iar transportul pasagerilor a început în 2013.

După extinderea masivă, complexul va avea cinci piste paralele de decolare și aterizare și 400 de porți de îmbarcare.

La aeroport se va putea ajunge cu metroul din Dubai și cu autobuzele, iar în apropiere funcționează deja numeroase hoteluri.