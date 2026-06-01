În două stațiuni montane populare din România se vând vile și pensiuni.

Proprietarii vilelor și pensiunilor din regiunile turistice ale României renunță în masă la proprietăți. Motivul este scăderea numărului de turiști, iar cei care vin aleg obiective care oferă mai mult decât cazare.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în localitățile Bran și Moieciu există peste 1.700 de locuințe temporar neocupate, folosite în principal ca case de vacanță, scrie unian.net, citând stirileprotv.ro.

Reprezentanții Primăriei Bran au declarat că 600 de obiective sunt oficial clasificate ca turistice, iar gradul de ocupare în ultimul an a scăzut cu 20%.

„Mulți au luat credite, mulți au contractat împrumuturi, mizând pe afaceri, iar dacă nu sunt turiști, este foarte greu să acoperi plățile, să rambursezi creditele și, cu atât mai mult, să obții profit”, a declarat primarul comunei Bran, Cosmin Feroiu.

În prezent, pe platforma de anunțuri imobiliare sunt scoase la vânzare 62 de case, vile, cabane și pensiuni, ceea ce indică o creștere bruscă a numărului de oferte cu 86% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește prețul pe metru pătrat, acesta variază. Reprezentanta platformei de anunțuri imobiliare, Monica Dudău, a spus că prețurile medii sunt de 1.306 euro în Bran și 1.116 euro în Moieciu.

Reprezentanții Federației Industriei Hoteliere din România afirmă că multe pensiuni sunt vechi și nu au fost modernizate de mult timp. La rândul lor, specialiștii au subliniat că turiștii nu mai sunt mulțumiți doar cu cazare și grătar în curte.