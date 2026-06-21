Toate stațiile PECO din Crimeea anexată vor înceta complet vânzarea de combustibil începând cu 21 iunie, a anunțat într-un mesaj video „șeful” regiunii, Serghei Aksenov.

„Astăzi, 21 iunie, de la ora 9:00, în stațiile PECO din Crimeea a fost oprită distribuirea combustibilului, atât pentru plata în numerar și cu cardul, cât și pe baza de tichete pentru persoanele fizice și juridice. Combustibilul va fi distribuit doar instituțiilor de stat care asigură funcționarea și securitatea Republicii Crimeea. Despre toate deciziile ulterioare legate de situația de pe piața combustibilului din republică va fi anunțat suplimentar”, a subliniat el, transmite theins.ru.

La 4 iunie, autoritățile din Crimeea anexată au anunțat oprirea vânzării libere a benzinei: combustibilul a început să fie distribuit doar pe tichete și nu mai mult de 20 de litri pe persoană. Lipsa acută de combustibil pe peninsulă a apărut pe fondul loviturilor constante ale Forțelor Armate Ucrainene asupra infrastructurii rusești de rafinare a petrolului și a întreruperilor în aprovizionarea Crimeei.

Potrivit publicației The Insider, pe fondul deficitului de carburanți din regiune a înflorit piața neagră a benzinei și a bonurilor valorice pentru combustibil. În peninsulă au rămas blocați numeroși turiști care au venit cu propriile automobile, dar nu mai pot pleca din cauza lipsei benzinei.

Pe lângă infrastructura petrolieră, armata ucraineană atacă constant podurile și drumurile care duc spre Crimeea, astfel regiunea ajungând treptat în blocadă. După benzină, pe peninsulă a început să fie restricționată și vânzarea produselor alimentare.