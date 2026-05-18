În Coreea de Sud intră în vigoare interdicția de a consuma carne de câine.

Din februarie 2027, în Coreea de Sud va intra în vigoare o interdicție completă privind creșterea, sacrificarea și vânzarea câinilor pentru consum alimentar. Această decizie pune punct unor dispute îndelungate legate de o tradiție culinară veche și controversată. Autoritățile au anunțat oficial că în prezent au închis 82% din fermele care se ocupau cu creșterea câinilor pentru producția de carne, informează kookje.co.kr.

Procesul de eliminare a acestei industrii avansează rapid. Doar de la începutul anului 2024, au fost închise 1.265 de ferme din cele 1.537 existente anterior. Proprietarilor fermelor rămase li s-a dat un termen clar — trebuie să își închidă complet afacerea până la sfârșitul anului 2026. Interdicția este susținută de o parte semnificativă a societății, în special de tineri.

Viitoarele controale vor viza nu doar gospodăriile care încă funcționează, ci și cele care sunt deja oficial considerate închise. Autoritățile intenționează să identifice strict orice cazuri de creștere ilegală a câinilor și să împiedice eventuale reluări clandestine ale activității interzise.

În iulie și august ale acestui an, autoritățile vor desfășura inspecții suplimentare pe scară largă. Principalul scop al acestor controale neplanificate este de a accelera cât mai mult procesul de închidere a fermelor rămase și de a nu permite proprietarilor să amâne această decizie.

Pentru acele întreprinderi care vor decide să ignore interdicția guvernamentală și să își continue activitatea, oficialii vor putea retrage definitiv licențele pentru orice activitate agricolă. Aceasta înseamnă pierderea totală a afacerii fără posibilitatea de redobândire.

Potrivit Asociației Producătorilor de Carne de Câine, în acest sector sunt implicați oficial și neoficial aproximativ un milion de fermieri, crescători, sacrificatori și comercianți. Preparatele din carne de câine sunt servite în aproximativ 1.600 de restaurante din întreaga țară. Iar numărul consumatorilor, conform acelorași estimări, depășește 10 milioane de persoane, majoritatea fiind din generațiile mai în vârstă, pentru care acest fel de mâncare reprezintă o parte a patrimoniului cultural. Până în 2027, țara trebuie să parcurgă un drum de transformare nu doar legislativă, ci și a obiceiurilor sociale consolidate.