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26 Septembrie 2026, 14:30
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În Bangkok a fost declarată stare de dezastru din cauza inundațiilor

Autoritățile din Bangkok au declarat sâmbătă stare de calamitate în toate cele 50 de districte ale orașului, din cauza inundațiilor puternice provocate de ploile neîncetate.

În Bangkok a fost declarată stare de calamitate din cauza inundațiilor.
În Bangkok a fost declarată stare de calamitate din cauza inundațiilor.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt, a declarat că, începând cu 24 septembrie, în capitala Thailandei au căzut aproape 300 mm de precipitații, din cauza cărora «principalele canale s-au umplut mai repede decât reușea orașul să evacueze apa». Inundațiile au afectat case și drumuri, în special în apropierea canalelor Lat Phrao, Prawet și Saen Saep, au adăugat reprezentanții administrației orașului, transmite afp.com.

Administrațiile districtuale amenajează centre de cazare temporară în clădiri administrative și școli neafectate de inundații. Autoritățile locale îi îndeamnă pe oameni să rămână acasă.

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