În Australia, de un an este căutat câștigătorul unui premiu la loterie de 100 milioane de dolari australieni.

De șapte ori în istoria loteriei premiul cel mare a ajuns la 100 milioane de dolari australieni (circa 70 milioane de dolari SUA). Însă este pentru prima dată când câștigătorul nu s-a prezentat pentru a-și revendica premiul.

Într-un mic chioșc de ziare și internet-cafe dintr-o suburbie a Sydney-ului, unde a fost cumpărat biletul câștigător, deja au fost puse baloane și se aștepta cu nerăbdare milionarul sau milionara la loterie. Dar zilele treceau, apoi săptămânile și lunile... În cele din urmă, a trecut un an. Nimeni nu s-a prezentat, relatează Bild.

De atunci, în Australia se speculează cine este acest norocos și de ce nu revendică premiul. Proprietarii magazinului nu știu cine a cumpărat biletul. Ei sunt la fel de nedumeriți ca întreaga țară. Există presupunerea că jucătorul nici măcar nu a observat că a câștigat. Sau poate premiul a fost luat de un străin care a cumpărat biletul în timpul vacanței? Sau biletul s-a pierdut? The Lott, operatorul loteriei, păstrează datele biletului câștigător secret, pentru ca câștigătorul să se poată adresa și pentru a verifica dreptul la câștig pe baza unor detalii speciale ale biletului.

Premiul nu va aștepta la nesfârșit. „Termenul său de valabilitate” expiră în șapte ani. Dar încă mai este suficient timp să verificați biletele vechi.

Câștigul cel mai mare la loterie din istoria Australiei a fost de 200 de milioane de dolari australieni. Șansa de a-l obține era de 1 la 134 de milioane.