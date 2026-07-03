În Armenia a fost restricționat dreptul de vot pentru cetățenii care locuiesc în străinătate.

Modificările corespunzătoare din Codul electoral au fost adoptate de Parlament în lectura a doua și finală.

Astfel, la alegerile parlamentare și la referendumuri vor putea participa doar cetățenii Armeniei care au locuit permanent în țară cel puțin 366 de zile în ultimele 730. În același timp, această condiție trebuie îndeplinită cu 48 de zile înainte de alegerile ordinare și cu 28 de zile înainte de cele extraordinare, informează rbc.ru.

Autorii amendamentelor sunt deputații partidului „Contractul Civil” al lui Nicolae Pașinian. Ei au explicat modificările prin faptul că cetățenii care locuiesc permanent în străinătate sunt adesea insuficient familiarizați cu situația politică internă a țării sau pot fi influențați de agenda politică a statului în care trăiesc.

Fracțiunea de opoziție „Armenia” a anunțat că intenționează să conteste amendamentele la Curtea Constituțională.