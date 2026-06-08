În Albania va continua construcția unei stațiuni de lux asociate lui Jared Kushner, în ciuda protestelor.

Mii de oameni au ieșit pe străzile capitalei Tirana și pe coasta de sud, unde este planificată construirea unei stațiuni, cerând anularea proiectului din cauza impactului său asupra zonelor umede protejate, unde trăiesc flamingo, foci și cuibăresc țestoase marine, transmite eurointegration.com.ua.

Flamingo a devenit simbolul mișcării: protestatarii ridică păsări roz gonflabile și pancarte cu inscripția „Revoluția flamingo”.

Rama rămâne neclintit, declarând pentru Reuters că dezvoltatorii „vor uimi” spectatorii cu planurile lor în lunile următoare și că o parte a complexului turistic ar putea fi deschisă vizitatorilor până la sfârșitul deceniului.

„Vă spun, va fi un proiect minunat, îl vom realiza și vom fi mândri că aducem o contribuție la dezvoltarea Europei”, a spus Rama într-un interviu în biroul său, la câțiva metri de locul unde în fiecare seară au loc demonstrații împotriva proiectului.

„Am fost ales să pun în practică aceste lucruri. Nu am fost ales pentru a fi condus de oameni care au o viziune diferită asupra dezvoltării țării”, a adăugat el.

Complexul turistic pe care îl susține este creația lui Kushner și a soției sale Ivanka Trump, care a povestit că s-a îndrăgostit de Albania cu câțiva ani în urmă, în timpul unei vizite în țară cu iahtul.

Rama i-a întâlnit în timpul acelei călătorii și i-a descris ca fiind „oameni foarte plăcuți, modești... buni”.

În prezent, firma de investiții a lui Kushner, Affinity Partners, participă la un proiect în valoare de 1,4 miliarde de euro în apropierea zonei protejate Vjosa-Narta, precum și la un alt proiect pe insula vecină Sazan.

Potrivit lui Rama, valoarea totală a acestor proiecte ajunge până la 5 miliarde de euro.