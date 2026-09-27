În Africa de Sud a avut loc un atac armat în masă; cel puțin 27 de persoane au murit.

În provinciile Gauteng și Capul de Vest din Africa de Sud, cel puțin 27 de persoane au murit în urma unor împușcături în masă.

Potrivit informațiilor poliției, în primul incident, indivizi înarmați cu arme automate au ucis 17 persoane și au rănit alte 15 într-un bar din zona Vedela, la vest de Johannesburg, transmite nv.ua, citând dw.com

Poliția din provincia Gauteng a anunțat că a început căutarea a opt bărbați înarmați după incident.

„Potrivit datelor disponibile, aceștia au percheziționat câțiva clienți și le-au luat telefoanele mobile, după care au fugit de la locul incidentului cu două automobile neidentificate”, a comunicat Serviciul de Poliție din Africa de Sud.

Motivul împușcăturilor este deocamdată necunoscut, a comunicat poliția sud-africană, adăugând că „potrivit datelor disponibile, suspecții erau înarmați cu automate AK-47 și pistoale”.

Într-un alt incident armat din Western Cape, poliția a comunicat că persoane înarmate au ucis 10 oameni și au rănit alți 11 într-un local de divertisment din localitatea Lwandle.

Autoritățile au declarat că cinci victime au murit la locul incidentului, iar alte cinci au decedat din cauza rănilor primite după ce au fost transportate la spital.

Poliția a declarat că deocamdată nu au fost efectuate arestări și că, pentru căutarea trăgătorilor, a fost creat un „grup multidisciplinar”, condus de detectivi care investighează infracțiuni grave.

Forțe suplimentare de poliție au fost trimise în zona incidentului, iar căutările infractorilor continuă.

Aceste incidente au avut loc la doar câteva zile după ce cel puțin 11 persoane au fost împușcate într-o casă din provincia KwaZulu-Natal.

Împușcăturile au avut loc în KwaMakhutha, o localitate situată la aproximativ 30 de kilometri la sud de Durban, cel mai mare oraș din provincia estică.