În Afganistan au fost oficial permise căsătoriile cu minori.

Astfel, fetele se pot căsători de la vârsta de 12 ani, iar anularea unei astfel de căsătorii este practic imposibilă, transmite focus.ua cu referire la amu.tv.

Legea, compusă din 31 de articole și intitulată „Principiile separării soților”, a fost publicată în buletinul oficial al talibanilor după aprobarea acesteia de către liderul lor, Hibatullah Akhundzada.

Documentul conține reguli care reglementează desfacerea căsătoriilor în diverse circumstanțe religioase și legale, inclusiv căsătoriile copiilor, dispariția soților, renunțarea la credință, separarea forțată, alăptarea și acuzațiile de adulter.

Unul dintre cele mai atent studiate capitole se referă la „khiyar al-bulugh”, sau „dreptul de alegere la atingerea maturității sexuale”, o concepție în dreptul islamic care permite copilului căsătorit la o vârstă fragedă să solicite anularea căsătoriei după ce atinge maturitatea sexuală.

Articolul 5 prevede că, dacă căsătoria unui minor — fie băiat, fie fată — este încheiată de rude, contractul de căsătorie este considerat valabil din punct de vedere legal dacă soții sunt considerați compatibili social, iar zestre este adecvată. Copilul poate ulterior să solicite anularea căsătoriei după atingerea maturității sexuale, dar numai prin decizia instanței.

Însă desfacerea unei astfel de căsătorii este practic imposibilă, deoarece aceasta este gestionată de tribunalul religios al talibanilor.

Decretul oferă, de asemenea, taților și bunicilor puteri largi în privința căsătoriilor copiilor, deși se menționează că aceste căsătorii pot fi anulate dacă tutorii sunt considerați violenți, bolnavi mintal sau imorali.

Mai multe prevederi susțin regulile conservatoare privind tutela femeilor. Astfel, articolul 7 prevede că tăcerea unei fecioare după atingerea maturității sexuale poate fi interpretată ca un acord pentru căsătorie, în timp ce tăcerea unui tânăr sau a unei femei căsătorite anterior nu este considerată un acord automat.

Acest decret conferă, de asemenea, judecătorilor talibani puterea de a interveni în disputele matrimoniale pe o gamă largă de categorii religioase, inclusiv apostazia, „renunțarea la islam”, absența prelungită a soțului, acuzațiile de adulter și „zihar” — un concept clasic islamic în care soțul compară soția cu o rudă cu care căsătoria este interzisă.

În secțiunea dedicată „ziharului”, judecătorii sunt autorizați să aplice pedepse cu închisoarea și sancțiuni corporale pentru a asigura respectarea acestor pedepse.

Alte secțiuni se referă la căsătoriile între ne-musulmani. Decretul prevede că, dacă un soț ne-musulman se convertește la islam, iar soția sa este musulmană, căsătoria rămâne valabilă, dar dacă o femeie musulmană dorește să se căsătorească cu cineva de altă credință, judecătorul poate desface această căsătorie.

O altă secțiune tratează căsătoriile în care există o legătură prin alăptare — un concept în dreptul islamic conform căruia copiii hrăniți la sân de aceeași femeie sunt considerați frați și surori religioși și nu pot să se căsătorească între ei. Astfel, dacă un astfel de cuplu se căsătorește, instanța poate pronunța divorțul.

Regulile stabilesc, de asemenea, proceduri pentru femeile ale căror soți sunt absenți pe termen lung, permițând instanțelor să intervină în anumite condiții.

Publicarea decretului are loc pe fondul continuării impunerii unor restricții ample asupra femeilor și fetelor de către talibani de la revenirea lor la putere în august 2021.

Fetelor le este interzis să primească educație după clasa a șasea, femeilor le este interzis accesul la universități, iar restricții serioase au fost impuse asupra angajării, deplasării și participării femeilor la viața publică. De asemenea, în Afganistan au fost interzise orice metode contraceptive, în condițiile în care țara are o rată ridicată a mortalității materne. ONU a condamnat în repetate rânduri aceste restricții, calificându-le drept încălcări sistematice ale drepturilor fundamentale ale omului.