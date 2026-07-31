În aeroportul din Antalya au fost introduse noi reguli pentru întâmpinarea turiștilor.

Începând de astăzi, la Aeroportul Internațional Antalya a fost modificat sistemul de întâmpinare a turiștilor organizați.

Acum, reprezentanții companiilor gazdă și ai operatorilor de turism nu vor mai putea folosi, în zona de sosiri, plăcuțele obișnuite cu numele companiilor și logo-urile, transmite tourdom.ru.

Noile reguli au fost aprobate de consiliul regional al Asociației Agențiilor de Turism din Turcia (TÜRSAB).

După ieșirea din terminal, oaspeții vor fi direcționați către una dintre cele 13 zone de îmbarcare, marcate cu literele alfabetului latin – de la A la M. Pentru fiecare dintre acestea vor fi desemnați reprezentanți ai mai multor companii gazdă. Aceștia trebuie să se asigure că, pe platforma lor, nu lucrează organizații terțe. Respectarea noii ordini va fi verificată de poliție, de reprezentanții TÜRSAB și de administrația aeroportului.

Pentru turiști, la ghișeu urmează să-și găsească numele de familie în liste, după care angajații agenției îi vor conduce către autobuz sau către alt mijloc de transport, care îi va duce la hotel.

Folosirea plăcuțelor individuale cu denumirea companiilor în sala de sosiri este acum complet interzisă. Dacă reprezentanții firmelor de turism vor continua să întâmpine oaspeții după vechile reguli, astfel de panouri vor fi ridicate de angajații aeroportului. Pentru încălcări sunt prevăzute măsuri de sancționare.

După cum scrie presa turcă, în pofida faptului că noua schemă ar trebui să facă fluxul de pasageri mai organizat și să reducă aglomerația în terminal, reprezentanții industriei turistice au întâmpinat inovația fără entuziasm.

Principala obiecție vizează termenele. Potrivit participanților de pe piață, aceștia au fost notificați oficial cu privire la noile reguli cu mai puțin de o zi înainte de intrarea lor în vigoare. În acest timp, multe companii pur și simplu nu au apucat să-și anunțe clienții.

Reamintim că acesta este deja a doua schimbare notabilă în organizarea întâmpinării turiștilor pe aeroportul din Antalya în ultimele luni.

Pentru turiști, la ghișeu urmează să-și găsească numele de familie în liste, după care angajații agenției îi vor conduce către autobuz sau către alt mijloc de transport, care îi va duce la hotel.

Folosirea plăcuțelor individuale cu denumirea companiilor în sala de sosiri este acum complet interzisă. Dacă reprezentanții firmelor de turism vor continua să întâmpine oaspeții după vechile reguli, astfel de panouri vor fi ridicate de angajații aeroportului. Pentru încălcări sunt prevăzute măsuri de sancționare.

După cum scrie presa turcă, în pofida faptului că noua schemă ar trebui să facă fluxul de pasageri mai organizat și să reducă aglomerația în terminal, reprezentanții industriei turistice au întâmpinat inovația fără entuziasm.

Principala obiecție vizează termenele. Potrivit participanților de pe piață, aceștia au fost notificați oficial cu privire la noile reguli cu mai puțin de o zi înainte de intrarea lor în vigoare. În acest timp, multe companii pur și simplu nu au apucat să-și anunțe clienții.

Reamintim că acesta este deja a doua schimbare notabilă în organizarea întâmpinării turiștilor pe aeroportul din Antalya în ultimele luni. Înainte, TourDom.ru a scris că, începând cu 12 mai, au fost modificate regulile pentru transferurile individuale: minivanurilor li s-a interzis să aștepte pasagerii la terminalul-2, unde sunt deservite cursele internaționale. Pentru îmbarcare a fost alocat un interval de cel mult 15 minute, după care se percepea o taxă majorată pentru parcare. Inovația a provocat proteste din partea transportatorilor și plângeri ale turiștilor.