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focus.ua logofocus
15 Iunie 2026, 08:20
9 365
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În accidentul aviatic în care a murit Oliver Tree au decedat și un blogger cu milioane de urmăritori și un producător

Pe lângă cântărețul american Lucas Tree, în accidentul aviatic din Brazil și-au pierdut viața și bloggerul cu milioane de urmăritori Gaspi, precum și producătorul muzical Lucas Frota.

Colaj: focus.ua
Colaj: focus.ua

În total, în urma coliziunii a două elicoptere la Rio de Janeiro, pe 14 iunie, au murit șase persoane, scrie focus.ua, citând cnnbrasil.com.br.

Lumea a fost zguduită de vestea morții cântărețului Oliver Tree, care avea doar 32 de ani la momentul accidentului. Se știe că unul dintre elicoptere a căzut pe o parcare a unui salon auto din sud-estul Rio de Janeiro, provocând un incendiu de amploare, în urma căruia au murit cântărețul și alte cinci persoane aflate în același elicopter. În celălalt se afla doar un pilot.

Pe lângă Oliver Tree, la bord se aflau și alte personalități cunoscute. Printre ele — youtuberul argentinian Gaspar Prim, cunoscut ca „Gaspi”, care are aproape 7,5 milioane de abonați pe rețelele sociale. Se știe că bloggerul era la bordul elicopterului împreună cu Oliver Tree și nu a supraviețuit în urma accidentului.

O altă victimă a tragediei este producătorul muzical brazilian Lucas Brito Chavez, cunoscut ca Lucas Frota. Recent, acesta locuia în Miami, însă în ultimele zile se afla aproape de cântăreț.

„L-am făcut pe Oliver Tree să cânte forró”, a scris Lucas Frota pe rețelele sociale.

El era producător de muzică electronică, în special house. De asemenea, era un fel de blogger, deoarece publica pe rețelele sociale videoclipuri cu melodiile și călătoriile sale prin diferite țări.

Alte detalii ale tragediei, în urma căreia au murit șase persoane, sunt investigate de poliție.

Sursă
focus.ua logofocus
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