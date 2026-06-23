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23 Iunie 2026, 23:52
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IMO a început evacuarea a sute de nave din Golful Persic

Organizația Maritimă Internațională (IMO) a început o operațiune de evacuare a sute de nave din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz.

IMO a început operațiunea de evacuare a sute de nave din Golful Persic.
IMO a început operațiunea de evacuare a sute de nave din Golful Persic.

Potrivit datelor IMO, în regiune rămân aproximativ 11.000 de marinari la bordul navelor care au lucrat luni de zile în condiții de amenințare constantă a atacurilor și restricțiilor de navigație.

„Am început deja să luăm legătura cu navele pentru a începe evacuarea”, au anunțat reprezentanții organizației.

Nu este vorba despre evacuarea echipajelor, ci despre retragerea treptată a navelor din zona periculoasă. IMO a declarat că a primit garanții de securitate și a verificat condițiile pentru reluarea navigației.

Centrul britanic UKMTO, care monitorizează amenințările pentru navigație, a emis o notificare specială pentru proprietarii de nave. Conform documentului, IMO, împreună cu Iranul, Omanul, alte țări din regiune și reprezentanți ai industriei maritime, organizează un pasaj controlat al navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Fiecărei nave îi va fi comunicată separat data și ordinea de trecere. Participarea la operațiune rămâne voluntară — decizia finală aparține căpitanului și proprietarului navei. Autoritățile din Oman au anunțat că retragerea flotei se va face treptat. Potrivit acestora, un număr prea mare de nave în același timp și riscurile persistente fac necesară o mișcare „controlată și etapizată”.

În plus, coridoarele de navigație existente în Strâmtoarea Ormuz sunt considerate în continuare nesigure. Pentru trecere vor fi folosite rute temporare la nord și la sud de căile principale.

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