Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: Nu am fost informați anterior.

Liderul PNL a anunțat că partidul va lua o decizie în Biroul Politic Național, scrie deschide.md.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Ilie Bolojan duminică, într-un mesaj pe Facebook.