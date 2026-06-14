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14 Iunie 2026, 13:45
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Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: Nu am fost informați anterior

Premierul român Ilie Bolojan a declarat că nu a fost informat de intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, considerând că este un „act ostil” și o „încercare de rupere a PNL”.

Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: Nu am fost informați anterior.
Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: Nu am fost informați anterior.

Liderul PNL  a anunțat că partidul va lua o decizie în Biroul Politic Național, scrie deschide.md.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială. În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Ilie Bolojan duminică, într-un mesaj pe Facebook.

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