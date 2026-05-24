Ignat: Rusia a lovit Bila Țerkva cu racheta Oreșnik.

În timpul atacului nocturn asupra Kievului și regiunii, rușii au lovit Bila Țerkva cu o rachetă balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik” („Cedru”). Această informație a fost confirmată pentru „RBC-Ucraina” de către Iuri Ignat, șeful Direcției de Comunicare a Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, transmite unian.net.

El a menționat că racheta balistică cu rază medie RS-26 „Rubej” („Oreșnik”) a lovit în zona orașului Bila Țerkva din regiunea Kiev. Potrivit lui Ignat, lansarea rachetei a fost efectuată de trupele ruse de la poligonul Kapustin Iar.

Despre lovitura cu „Oreșnik” asupra regiunii Kiev s-a scris pe rețelele sociale în timpul nopții și au fost publicate imagini cu atacul. În videoclipul filmat de localnici se vede căderea focoaselor rachetei balistice într-unul dintre cartierele orașului. Din imagini reiese că au fost lansate 6 blocuri a câte 6 submuniții.

Momentan locul exact al impactului nu este cunoscut.

Consilierul Ministerului Apărării, Serghei Sternenko, a comentat lovitura cu „Oreșnik”, menționând că rușii au lansat o rachetă nucleară fără încărcătură nucleară pentru a speria ucrainenii și lumea.

„Pot spune ce va urma. Urmează ca rușii să piardă încă câteva obiective diferite în Tuapse, iar până la sfârșitul anului atacurile asupra Rusiei vor deveni mult mai ample. Se va intensifica și segmentul Middle strike, ceea ce va provoca probleme logistice majore pentru ocupanți. Pe front situația lor se va înrăutăți. În același timp, economia rusă va ajunge la final, pe care nici prețurile temporar ridicate la petrol nu o vor salva. Tensiunile sociale vor crește, iar mai devreme sau mai târziu sistemul politic al Federației Ruse se va prăbuși”, prognozează Sternenko.

Toată noaptea de 24 mai trupele ruse au atacat Kievul și regiunea, în urma cărora în oraș au izbucnit incendii, au fost înregistrate daune la infrastructura civilă și la clădiri rezidențiale. Au fost afectate toate cartierele orașului. S-a raportat despre doi morți și zeci de răniți. Distrugeri foarte mari în Lukianovka – acolo s-a ars complet centrul comercial și piața, iar un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost parțial distrus. A fost avariată o stație de metrou.

De asemenea, în urma atacului au fost înregistrate daune în regiunea Kiev. Acolo au fost lovite clădiri rezidențiale, depozite și construcții gospodărești, iar în mai multe zone ale regiunii au izbucnit incendii. În special, în Bila Țerkva a izbucnit un incendiu într-un complex de garaje, unde au ars trei garaje.

În urma atacului din regiune au murit două persoane. Numărul răniților a crescut la 9 persoane. Printre aceștia se află un copil, o fetiță de mai puțin de un an. Cei mai mulți răniți sunt în raionul Fastiv.



