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unian.net logounian
2 Iulie 2026, 16:12
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Ignat: În această noapte, rușii au lansat șase rachete de tip „Banderol” asupra Ucrainei

În noaptea de 2 iulie, rușii au lansat asupra Ucrainei aproximativ șase muniții de tip „Banderol” cu zbor planat, care se deplasează cu o viteză similară rachetelor de croazieră.

Ignat: În această noapte, rușii au lansat șase rachete de tip „Banderol” asupra Ucrainei.
Ignat: În această noapte, rușii au lansat șase rachete de tip „Banderol” asupra Ucrainei.

Despre aceasta a anunțat șeful Direcției Comunicații a Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Iurie Ignat, în cadrul emisiunii „Suspilne”, transmite unian.net.

Potrivit lui Ignat, trupele ruse folosesc tot mai des rachetele de tip „Banderol”. Aceste muniții au fost lansate de forțele ruse nu pentru prima dată. Pentru lansarea acestor muniții de tip baraj, cunoscute și ca rachete-dronă, sunt utilizate drone de tip „Orion”.

„Parametrii de zbor ai acestei muniții sunt asemănători cu cei ai unei rachete de croazieră, atât în privința vitezei, cât și a altor caracteristici de zbor”, a spus Ignat.

El a adăugat că noaptea trecută rușii au lansat aproximativ șase rachete „Banderol”.

„Și acestea sunt interceptate. Totodată, necesită resurse pentru a fi doborâte, atât dronele reactive, cât și „Banderolele”. Prin urmare, nu se poate fără ele. Sperăm că industria de apărare ucraineană, în timp, va dispune și ea de un număr mai mare de mijloace proprii. Poate în cadrul unei producții comune cu partenerii noștri. Poate ceva propriu, pentru a scala producția acestor mijloace și a le face eficiente în doborâre”, a adăugat Ignat.

Munițiile „Banderol” sunt periculoase datorită încărcăturii explozive puternice și vitezei. Masa încărcăturii explozive este de aproximativ 150 kg, variind între 138 și 154 kg. Acestea sunt muniții cu efect exploziv și de fragmentare, iar viteza de zbor este cuprinsă între 480 și 680 km/h.

Sursă
unian.net logounian
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