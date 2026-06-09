Icelandair a găsit „cel mai prost fotograf din lume” și îi va plăti 50.000 de dolari.

Dar pentru Icelandair acesta a fost principalul criteriu al concursului, transmite euronews.com.

Lansând la începutul anului o căutare globală virală a „celui mai prost fotograf din lume”, compania națională aeriană a Islandei și-a încoronat în cele din urmă campioana, și nu, nu este vorba despre Brooklyn Beckham (cine știe, înțelege).

Pariziana Blanche Mortemar a depășit 127.642 de candidați din 178 de țări și a câștigat titlul dubios de onorabil, impresionând juriul „prin lipsa sa încântătoare de abilități și cunoștințe în domeniul bazelor fotografiei”.

În portofoliul său câștigător se află un peisaj urban înzăpezit din Oslo, unde un deget mare străin ocupă aproximativ 20% din cadru, o fotografie prost expusă și neclară făcută aproximativ în direcția Statuiei Libertății și o fotografie a unui pescăruș pe un stâlp de iluminat, care împarte cadrul cu ceva ce seamănă cu lobul urechii.

Mortemar privește cu umor noul său titlu: „Ani de zile prietenii și familia mă întrebau de ce fotografiile mele arată mereu atât de dezamăgitor. Sunt încântată că în sfârșit s-a găsit un răspuns: pur și simplu m-am antrenat pentru acest rol. Acest proiect celebrează imperfecțiunea, probabil singurul concurs foto în care am avut vreo șansă de câștig”.

Conceptul campaniei a fost simplu: Islanda este atât de indecent de fotogenică, asigură Icelandair, încât chiar și o persoană cu un talent aproape supranatural de a face fotografii groaznice ar avea dificultăți să o facă să arate rău.

Potrivit Icelandair, răspunsul la campanie a fost copleșitor.

„Suntem încântați că în sfârșit am găsit fotograful nostru prost”, spune Gisli S. Brinolfsson, directorul global de marketing al companiei aeriene. „Acest proiect a rezonat cu oamenii din întreaga lume, pentru că sunt sătui de perfecțiunea artificial creată. Ne-a plăcut foarte mult curajul participanților de a alege autenticitatea în locul falsității, asta a ieșit cu adevărat în evidență printre toate înscrierile”.

În noul său rol, Mortemar va petrece 10 zile într-o călătorie prin Islanda, participând la o expediție foto menită să răspundă la o întrebare: poate o persoană să fie în principiu incapabilă să facă o fotografie bună într-unul dintre cele mai impresionante peisaje din lume?

„Voi fotografia Islanda cu încrederea unui fotograf profesionist și cu abilitățile unei persoane care cu siguranță nu sunt eu. Dacă Islanda va rezista modului în care fotografiez eu, atunci nimic nu îi mai este frică!”, spune Mortemar.

Pentru eforturile sale va primi un onorariu solid de 50.000 de dolari, care va acoperi timpul, cheltuielile și, desigur, fotografiile în sine. Islanda este avertizată.