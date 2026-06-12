IATA a redus de două ori prognoza de profit pentru industria aviatică mondială.

Creșterea prețurilor la combustibil și schimbarea rutelor de zbor ca urmare a războiului din Iran pun o povară semnificativă asupra companiilor aeriene. Ca rezultat, IATA și-a redus la jumătate prognoza de profit pentru industria aviatică în 2026, transmite epravda.com.ua.

IATA se așteaptă acum la un profit net de 23 de miliarde de dolari (aproximativ 20 de miliarde de euro) – mai puțin decât prognoza inițială de aproximativ 41 de miliarde de dolari.

Principalele motive sunt creșterea cheltuielilor cu combustibilul și perturbarea coridoarelor aeriene ca urmare a războiului, a anunțat IATA în culisele întâlnirii sale anuale de la Rio de Janeiro.

Se preconizează că cheltuielile globale pentru combustibil ale companiilor aeriene vor crește până la aproximativ 350 de miliarde de dolari în 2026 – comparativ cu 252 de miliarde de dolari în anul precedent. Aceasta înseamnă că combustibilul reprezintă aproape o treime din cheltuielile operaționale.

De asemenea, se așteaptă ca profitul pe pasager să scadă la jumătate, până la aproximativ 4,50 dolari. Se preconizează că companiile aeriene mici vor da faliment din cauza cheltuielilor cu combustibilul.

Potrivit IATA, companiile aeriene din țările Golfului Persic, precum Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways, vor înregistra creșteri ale consumului de combustibil și ale cheltuielilor operaționale.

În același timp, companiile aeriene cu zboruri directe între Asia și Europa, inclusiv Lufthansa Group, Air France-KLM, Singapore Airlines și Cathay Pacific, beneficiază.

Industria a transferat parțial până acum presiunea asupra cheltuielilor prin creșterea prețurilor biletelor. În SUA, prețurile interne publicate la sfârșitul lunii mai au fost cu 35–39% mai mari decât anul precedent, se menționează în publicație.

Cererea s-a dovedit a fi rezistentă pe mai multe piețe, în special în segmentele premium și business. Cu reducerea capacității, prețurile probabil vor rămâne ridicate, au remarcat reprezentanții IATA.

Totuși, companiile aeriene de pe piețele cu valute slabe sau cu puteri limitate de stabilire a prețurilor au mai puține opțiuni de manevră.