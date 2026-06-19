Hoții au smuls un bancomat din perete cu ajutorul unui încărcător frontal în Marea Britanie.

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care un bancomat a fost smuls din perete, încărcat în bena unui pickup și transportat într-o direcție necunoscută.

În total, la jaful asupra sucursalei băncii Nationwide din Cambridgeshire au participat trei automobile, informează focus.ua, citând telegraph.co.uk.

În înregistrările camerelor de supraveghere se vede cum bancomatul este smuls din clădire la ora trei noaptea, apoi încărcat într-un alt automobil și dus.

Un reprezentant al poliției din Cambridgeshire a îndemnat pe toți cei care dețin orice informație să o comunice.

Poliția a precizat că „la ora 03:17 a fost primit un apel de la Nationwide Building Society de pe High Street, prin care s-a raportat că un încărcător telescopic furat, împreună cu alte două vehicule, au fost folosite pentru demontarea bancomatului din fața clădirii”.

Au fost furate „zeci de mii de lire sterline”, dar suma exactă nu a fost dezvăluită.



