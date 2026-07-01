Hotelurile de pe litoralul României trec la sistemul all inclusive.

Vacanțele în sistem „all inclusive” rămân una dintre cele mai populare opțiuni pentru turiștii care aleg litoralul românesc în sezonul estival 2026.

Cererea tot mai mare pentru astfel de tururi a determinat proprietarii hotelurilor să-și extindă oferta, iar numărul hotelurilor cu sistem „all inclusive” continuă să crească, raportează publicațiile specializate din România.

În acest sezon, pe litoralul României funcționează aproximativ 70 de astfel de hoteluri, față de 55 în anul precedent. Cele mai multe se află în Mamaia, însă oferta s-a extins și în Venus, Jupiter, Cap Aurora, Eforie Nord și Neptun.

Costul mediu al unei camere duble într-un hotel de trei stele din Mamaia și Eforie Nord este de aproximativ 600 de lei pe noapte. În preț sunt incluse trei mese pe zi, băuturi nelimitate, acces la piscină, plajă privată și șezlonguri.

În Neptun, vacanța este puțin mai ieftină: o cameră într-un hotel de patru stele pentru două persoane costă aproximativ 550 de lei pe noapte.

În multe hoteluri sunt incluse și gustări, băuturi alcoolice și nealcoolice, parcare și divertisment pentru copii.

Potrivit agențiilor de turism, cererea pentru vacanțe cu sistem „all inclusive” a crescut cu 25–30% comparativ cu anul trecut. În sezonul de extrasezon, prețul acestor pachete începe de la 450 de lei, iar în plin sezon estival ajunge la 1.000–1.200 de lei pe cameră. În multe hoteluri gradul de ocupare este deja de 100%, iar proprietarii se așteaptă ca în iulie să nu mai rămână locuri libere.