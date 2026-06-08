Hotelurile de lux din Dubai au redus prețurile de patru ori din cauza lipsei turiștilor.

Datorită acestui fapt, mulți locuitori ai țării au avut pentru prima dată posibilitatea să se odihnească în cele mai prestigioase hoteluri ale emiratelor, transmite unian.net.

O popularitate deosebită o au hotelurile de cinci stele de pe insula artificială Palma Jumeirah. În weekenduri și zilele de sărbătoare, holurile spațioase ale acestora se umplu din nou cu oaspeți, însă acum majoritatea celor care se odihnesc sunt localnici.

„Nu am stat niciodată înainte într-un hotel de pe Palma, pentru că prețurile erau prea mari. Dar datorită tarifului special pentru rezidenți, care s-a dovedit a fi de patru ori mai mic decât cel obișnuit, o vacanță luxoasă a devenit accesibilă”, a povestit medicul libanez Fadi Iskandarani, care locuiește în Dubai.

În ciuda promoțiilor și reducerilor, sectorul hotelier continuă să întâmpine dificultăți. În multe hoteluri gradul de ocupare rămâne scăzut, ceea ce îi obligă pe proprietari să închidă etaje întregi.

Chiar anul trecut, Dubai a primit aproximativ 19,5 milioane de turiști și se număra printre cele mai populare destinații turistice din regiune. Gradul mediu de ocupare a celor 827 de hoteluri din emirat, dintre care 173 sunt de cinci stele, depășea 80%.

Totuși, conflictul militar în care este implicat Iranul și care a afectat țările Golfului Persic a avut un impact negativ asupra reputației regiunii ca destinație sigură pentru odihnă. Deși după intrarea în vigoare a armistițiului din 8 aprilie o parte dintre turiști s-au întors, fluxul de oaspeți rămâne limitat.

Managerul general al hotelului Anantara The Palm, Michael Robinson, a remarcat că hotelul atrage localnicii prin reduceri de până la 50%. Potrivit acestuia, în weekend gradul de ocupare ajunge la peste 90%, însă în zilele lucrătoare scade până la 20–30%.

Totodată, reprezentanții industriei se îndoiesc că cererea din partea rezidenților va putea compensa pe termen lung lipsa turiștilor străini. Un motiv deosebit de îngrijorător este sezonul de vară, când multe familii părăsesc tradițional Dubaiul în timpul vacanțelor școlare.

Unele hoteluri au fost deja nevoite să se închidă temporar. Astfel, legendarul hotel Burj Al Arab a folosit perioada de scădere a cererii pentru lucrări de renovare. Alte hoteluri au redus personalul sau au tăiat salariile angajaților. Potrivit unui angajat al unui hotel din centrul orașului, salariul său a fost redus cu 40%.

Unii angajați care lucrează în hoteluri de lux sunt adesea trimiși în concediu fără plată.